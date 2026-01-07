Hledat v komentářích

Detail - články
Míra inflace v eurozóně v prosinci klesla na dvě procenta

07.01.2026 11:39
Autor: ČTK

Meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v prosinci podle očekávání zpomalil na 2,0 procenta z tempa 2,1 procenta v předchozím měsíci. Inflace tak byla v souladu s dvouprocentním cílem Evropské centrální banky (ECB). Vyplývá to z rychlého odhadu, který dnes zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat.

Údaje za celou Evropskou unii, a tedy ani za Českou republiku, první rychlý odhad Eurostatu neobsahuje. Podle rychlého odhadu, který dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), zůstala v prosinci meziroční míra inflace v Česku na 2,1 procenta.

Nejnižší inflaci v rámci eurozóny v prosinci podle údajů Eurostatu vykázal Kypr, kde se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 0,1 procenta. Naopak nejvýrazněji ceny vzrostly na Slovensku a v Estonsku, kde míra inflace činila 4,1 procenta.

Meziroční míra takzvané jádrové inflace, která nezahrnuje ceny energií, potravin, alkoholu a tabáku, v prosinci podle Eurostatu v eurozóně klesla na 2,3 procenta z listopadových 2,4 procenta. Ceny energií se meziročně snížily o 1,9 procenta po listopadovém poklesu o 0,5 procenta, zatímco meziroční růst cen potravin, alkoholu a tabáku zrychlil na 2,6 procenta z tempa 2,4 procenta.

ECB v prosinci podle očekávání opět ponechala základní úrokové sazby beze změny, klíčová depozitní sazba tak zůstává na dvou procentech. Centrální banka rovněž naznačila, že s úpravami úroků nehodlá spěchat. O nastavení sazeb bude opět rozhodovat začátkem února.


