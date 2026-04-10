Americká inflace poskočila vzhůru, ale čekala se ještě vyšší

Březen přinesl americkým spotřebitelům slušný nárůst cen. Index CPI se jen za tento měsíc zvedl o 0,9 pct a meziročně pak o 3,3 procenta. Čekalo se přitom vzedmutí inflace až na 3,4 z únorových 2,4 procenta. Energie v březnu zdražily skoro o 11 procent a nepřekvapivě tak dominantním způsobem přispívají ke zrychlení inflace. Naproti tomu ceny potravin v březnu stagnovaly.
Jádrová inflace oproštěná od vlivu těchto dvou položek, se zvýšila mírně, a to na 2,6 z 2,5 procenta. Také tento výsledek je desetinu bodu pod konsensem.
Benzín v březnu zdražil o 21 procent a propsal se i do cen dopravy, kde sledujeme zrychlení zatím na 0,6 pct. Zvýšený růst si drží ceny oděvů, zatímco nová auta na cenách prakticky stagnují a ta ojetá dál postupně zlevňují. Mírně rychleji, tedy o 0,3 pct, zdražovaly náklady na bydlení a stejné tempo vidíme také u dalších služeb. V tomto případě je tempo poměrně setrvalé a mírně vyšší, než by bylo v souladu s inflačním cílem. Tato položka přitom tvoří jakési setrvačné "superjádro" inflace, ke kterému pak přihlíží i centrální banka.
Dohromady v březnové zprávě dostáváme informaci, že jádrová inflace zůstává zvýšená a drží se, že celkovou inflaci podstatně zvedly energie, ale že jejich efekt byl o chlup menší, než se čekalo. Taková konstelace nevybídne Fed k obnovenému uvolňování politiky, ale ani k zásahu vyššími sazbami. Předpokládáme pokračující vyčkávání a sledování dopadů energií do cen v dalších měsících, kdy půjde hlavně o míru jejich prostupování do ostatních cen v ekonomice. Naproti tomu cena ropy se z výšin trochu snesla a nervozita z Íránu se snížila, což může spolu s tím, že inflace nepřinesla žádné negativní překvapení, mírně vylepšovat sentiment na trzích.