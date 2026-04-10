Americká inflace poskočila vzhůru, ale čekala se ještě vyšší

10.04.2026 15:00
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Březen přinesl americkým spotřebitelům slušný nárůst cen. Index CPI se jen za tento měsíc zvedl o 0,9 pct a meziročně pak o 3,3 procenta. Čekalo se přitom vzedmutí inflace až na 3,4 z únorových 2,4 procenta. Energie v březnu zdražily skoro o 11 procent a nepřekvapivě tak dominantním způsobem přispívají ke zrychlení inflace. Naproti tomu ceny potravin v březnu stagnovaly.

Jádrová inflace oproštěná od vlivu těchto dvou položek, se zvýšila mírně, a to na 2,6 z 2,5 procenta. Také tento výsledek je desetinu bodu pod konsensem.

inflace

Benzín v březnu zdražil o 21 procent a propsal se i do cen dopravy, kde sledujeme zrychlení zatím na 0,6 pct. Zvýšený růst si drží ceny oděvů, zatímco nová auta na cenách prakticky stagnují a ta ojetá dál postupně zlevňují. Mírně rychleji, tedy o 0,3 pct, zdražovaly náklady na bydlení a stejné tempo vidíme také u dalších služeb. V tomto případě je tempo poměrně setrvalé a mírně vyšší, než by bylo v souladu s inflačním cílem. Tato položka přitom tvoří jakési setrvačné "superjádro" inflace, ke kterému pak přihlíží i centrální banka.

Dohromady v březnové zprávě dostáváme informaci, že jádrová inflace zůstává zvýšená a drží se, že celkovou inflaci podstatně zvedly energie, ale že jejich efekt byl o chlup menší, než se čekalo. Taková konstelace nevybídne Fed k obnovenému uvolňování politiky, ale ani k zásahu vyššími sazbami. Předpokládáme pokračující vyčkávání a sledování dopadů energií do cen v dalších měsících, kdy půjde hlavně o míru jejich prostupování do ostatních cen v ekonomice. Naproti tomu cena ropy se z výšin trochu snesla a nervozita z Íránu se snížila, což může spolu s tím, že inflace nepřinesla žádné negativní překvapení, mírně vylepšovat sentiment na trzích.

 
 
 

Čtěte více:

Yardeni si myslí, že sazby se letos nezmění a „na paniku už je pozdě“. Slok nevěří v růst sazeb
02.04.2026 13:11
Yardeni si myslí, že sazby se letos nezmění a „na paniku už je pozdě“. Slok nevěří v růst sazeb
Torsten Slok z Apollo Global Management hovořil na CNBC o tom, že dalš...
Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, vyplývá z odhadu ČSÚ
07.04.2026 9:59
Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, vyplývá z odhadu ČSÚ
Spotřebitelské ceny v březnu meziročně stouply o 1,9 procenta. Meziroč...
Jak by to mohlo letos a příští rok vypadat s americkou a evropskou ekonomikou?
07.04.2026 17:46
Jak by to mohlo letos a příští rok vypadat s americkou a evropskou ekonomikou?
Růst americké ekonomiky dosáhl v minulém roce něco nad 2 % a podle Com...
PODCAST Týdenní výhled: Trh přestal brát Trumpovy hrozby vážně, americká inflace má skokově narůst
07.04.2026 15:44
PODCAST Týdenní výhled: Trh přestal brát Trumpovy hrozby vážně, americká inflace má skokově narůst
Týden začíná na finančních trzích nevýrazně při smíšeném obchodování a...
Ekonomika poroste, inflace také. Co bude dělat Fed?
08.04.2026 17:15
Ekonomika poroste, inflace také. Co bude dělat Fed?
Pokud se naplní předpovědi Commerzbank, Goldman Sachs, či pomyslného k...


Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - CPI, y/y
14:30USA - CPI, y/y
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
