Detail - články
Jan Bureš: Pohonné hmoty tlačí inflaci ke dvěma procentům, intenzita energetického šoku rozhodne

14.04.2026 10:36
Autor: Jan Bureš, ČSOB

Březnový skok inflace v Česku nepřináší obrat v inflačním trendu, ale varování před možným návratem cenových tlaků. Podle Jana Bureše stojí za vyšší inflací výhradně dražší pohonné hmoty, zatímco potraviny dál zlevňují. Klíčovou otázkou pro další měsíce však zůstává, zda se energetický šok z Blízkého východu přelije i do cen energií a potravin, které mají pro inflační vývoj zásadní význam.

Česká inflace vyskočila v březnu z únorových 1,4 % na 1,9 % – těsně pod inflační cíl České národní banky. Za celým pohybem vzhůru stojí výhradně zdražení pohonných hmot. Benzín zdražil meziměsíčně o více než 20 %, nafta o více než 40 %. Březnové číslo přesto mírně zaostalo za naším původním odhadem 2,1 %, a to především proto, že ceny potravin dále klesaly – meziročně o 1,1 %.

1

Ostatní složky se vyvíjejí víceméně v souladu s očekáváním. Vysoké inflační momentum si udržují služby spojené s bydlením (nájemné, imputované nájemné – momentum 6-9 %), zatímco řada dalších služeb přece jen svižné zdražování (typické pro poslední dva roky) trochu utlumila (momentum mezi 3-4 %). To je ale v tuto chvíli relativně bezpředmětné a centrální banka bude na prvním místě sledovat intenzitu energetického šoku přicházejícího z Blízkého východu a jeho přesun do ostatních složek spotřebitelského koše.

2
3

Na prvním místě půjde o to, zda výrazněji ve druhé polovině tohoto roku a na začátku roku příštího půjdou vzhůru i účty domácností za energie (jejich váha je celkově ve spotřebitelském koši o něco vyšší než u pohonných hmot – cca 6 % oproti cca 4 % u pohonných hmot). Zatím se zdá, že nárůst cen plynu i elektřiny tak výrazný být nemusí (stabilnější termínové kontrakty a nižší cena povolenek) – situace se při delším výpadku produkce LNG v Hormuzu ovšem může rychle měnit.

A na druhém místě půjde o sekundární dopady dražších energií do „těžkých vah“ spotřebitelského koše – zejména pak potravin, které mají na útratách domácností podíl přesahující 16 % a významně ovlivňují inflační očekávání. Po většinu letošního roku (včetně března) působily v potravinovém výrobním řetězci spíše deflační síly: nadprodukce v některých segmentech, zejména v mlékárenství a nižší ceny energií. Ceny potravin pravděpodobně nebudou na dražší energie a pohonné hmoty reagovat okamžitě. Zkušenosti z „ruské invaze“ ukazují na zpoždění v řádech tří až šesti měsíců. Navíc citlivost na pohonné hmoty (hlavní šok) bude asi nižší než na ceny plynu a elektřiny (primární šok let 2022 a 2023). I tak jsme již náš výhled na potravinovou inflaci zvýšili, a to zejména pro konec roku 2026 až léto 2027.

Nejistota ohledně inflačního výhledu každopádně zůstává extrémně vysoká. My v nejbližších měsících očekáváme relativně stabilní meziroční inflaci – narážet na sebe budou drahé pohonné hmoty a meziročně stále relativně levné potraviny. Na podzim a ke konci roku by se však s nástupem rychlejšího růstu cen potravin měla inflace tlačit viditelně nad 2,5 %. Za celý rok 2026 by pak inflace měla skončit v blízkosti 2 % a za rok 2027 v blízkosti 3 %. To vše za předpokladu, že ropa nevystoupá ještě výrazněji nad 110 USD za barel a od května začne energetický šok postupně odeznívat. Geopolitická realita nás nakonec samozřejmě může vyvést z omylu.

 
 

Čtěte více:

Inflace v eurozóně vzrostla na 2,5 procenta
31.03.2026 12:30
Inflace v eurozóně vzrostla na 2,5 procenta
Meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v březnu zrychlil na 2,...
Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, vyplývá z odhadu ČSÚ
07.04.2026 9:59
Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, vyplývá z odhadu ČSÚ
Spotřebitelské ceny v březnu meziročně stouply o 1,9 procenta. Meziroč...
Jak by to mohlo letos a příští rok vypadat s americkou a evropskou ekonomikou?
07.04.2026 17:46
Jak by to mohlo letos a příští rok vypadat s americkou a evropskou ekonomikou?
Růst americké ekonomiky dosáhl v minulém roce něco nad 2 % a podle Com...
Ekonomika poroste, inflace také. Co bude dělat Fed?
08.04.2026 17:15
Ekonomika poroste, inflace také. Co bude dělat Fed?
Pokud se naplní předpovědi Commerzbank, Goldman Sachs, či pomyslného k...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
14.04.2026
16:09AI přebíjí geopolitiku. Analytici masivně zvyšují odhady zisků firem z rozvíjejících se trhů  
14:27Restrukturalizace Citi nese ovoce, banka vykázala nejlepší návratnost za pět let
13:34Stát zahájí první kroky k zestátnění ČEZ letos v červnu. Plně ovládnout ho chce do roku 2029
13:29BlackRock překonal odhady a zaznamenal rekordní příliv do ETF
13:14JPMorgan překonala rekordy v tradingu, přesto snížila výhled
11:35Šance na dohodu USA - Írán drží optimismus na trzích. Důsledky války poodhalí PPI  
11:30Novo Nordisk spojuje síly s OpenAI. Doufá v urychlení vývoje nových léků
11:00Poptávka po ropě letos klesne, IEA kvůli Íránu výrazně přehodnotila prognózu
10:36Jan Bureš: Pohonné hmoty tlačí inflaci ke dvěma procentům, intenzita energetického šoku rozhodne
10:03Rozbřesk: Trhy věří brzkému konci íránského konfliktu. Ale co když se pletou?
9:48Příliš drahá a roztříštěná? Investoři zpochybňují strategii i valuaci OpenAI
9:21Tržby LVMH nesplnily očekávání. Oživení luxusu brzdí válka na Blízkém východě
8:43Nejistota kolem Hormuzu pokračuje, OpenAI čelí otázkám ohledně valuace a Rolls-Royce SMR má kontrakt na tři reaktory  
6:05Block: Vliv umělé inteligence na zaměstnanost se znatelně projeví na akciovém trhu
13.04.2026
17:41Prémiové americké akcie a „AI“ nový normál
16:48Globální odbyt Škody Auto v prvním čtvrtletí vzrostl o 14 procent
16:31PODCAST Týdenní výhled: Válka stále nekončí a zatahuje do hry Čínu, v USA se rozjíždí výsledková sezóna  
15:04OPEC snížil kvůli válce na Blízkém východě výhled poptávky po ropě
14:00Trading akcií si zapsal druhý rekord po sobě, přesto výsledky Goldman Sachs trh nepřesvědčily. Akcie -3,7 pct v pre-marketu
12:08Hrozba eskalace posílá ropu nahoru a kazí úvod týdne akciovým investorům  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
