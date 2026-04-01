Americký průmysl podle ISM zvedá aktivitu i přes strmý nárůst cen

01.04.2026 16:55
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Březnový report o aktivitě v americkém výrobním sektoru, který sestavuje ISM, dopadl poměrně dobře. Celková aktivita nepatrně zrychlila, když hlavní index stoupá na 52,7 z 52,4 bodu. Čekal se naopak drobný pokles na 52,3. Detaily průzkumu jsou sice smíšené, ale převažuje pozitivní dojem z toho, že zprávy kolem Íránu firemní sentiment podstatně nesrazily. 

Nové objednávky v březnu přibývaly o něco pomaleji než v únoru, samotná výroba podle průzkumu naopak zrychlila. U zaměstnanosti zůstává situace velice podobná jako v únoru - pozvolné propouštění. A objem rozpracovaných zakázek zhruba stagnoval. 

Efekt Íránu je vidět hlavně v dílčím cenovém indexu. Ten je letos zvýšený a v březnu poskočil ještě výš, na 78,3 bodu. To naznačuje nejsilnější cenové tlaky od roku 2022. Nezdá se, že by tento problém měl zatím podstatný vliv na zakázky či výrobu, ovšem dopad na protahování dodávek či náklady firmy zmiňují i ve slovních odpovědích. 

Dalším tématem stále zůstávají cla, ovšem tam se posouváme dál. Firmy stále zmiňují problém s velkou nejistotou a složitým plánováním, ale struktura cel se po zásahu soudu přece jen změnila a někteří respondenti v tom vidí příležitost na možnou kompenzaci navýšení nákladů. 
Co se týče dopadu na finanční trhy, bude report ISM nejspíš rychle ze hry. Sice zapadl do aktuálního optimismu, ale hlavní slovo má naděje na ukončení války na Blízkém východě a klesající ropa.


