Uber koupí za 270 milionů eur podíl v německé rozvážkové službě Delivery Hero

17.04.2026 12:29
Autor: ČTK

Americká společnost Uber, která poskytuje alternativní taxislužbu, koupí za 270 milionů eur (6,6 miliardy Kč) od nizozemské investiční společnosti Prosus podíl 4,5 procenta v německé rozvážkové službě Delivery Hero. Stane se tak jejím čtvrtým největším akcionářem, uvedla dnes agentura Reuters. Akvizice přichází v době, kdy Uber v tomto segmentu razantně expanduje, mimo jiné i v České republice.

Prodej podílu pomůže firmě Prosus splnit podmínky, které Evropská komise (EK) stanovila v souvislosti s jeho akvizicí společnosti Just Eat Takeaway, uvedl nizozemský podnik v tiskové zprávě. Komise požadovala snížení podílu v Delivery Hero kvůli obavám z narušení konkurence na trhu rozvozu jídla. Just Eat a Delivery Hero jsou konkurenti, i když ne na všech trzích stejně. Uber někde rozváží i další zboží, nejen jídlo z restaurací.

Hodnota podílu, který teď Uber ve společnosti Delivery Hero bude mít, podle výpočtů agentury Reuters a dat společnosti LSEG přesáhne 600 milionů dolarů. Uber už menší podíl měl. "Zvýšený podíl Uberu je významným potvrzením naší platformy, naší strategie a naší dlouhodobé práce na vytváření hodnoty pro všechny akcionáře,“ uvedl generální ředitel Delivery Hero Niklas Östberg.

Akcie Delivery Hero po oznámení záměru firmy Prosus prodat podíl ve firmě zpevnily o 2,9 procenta a před polednem už přidávaly více než 4,5 procenta nad 21 eur. Za celý týden si připsaly 22 procent, od začátku loňského roku ale více než 20 procent ztrácejí. Uber převezme 13,6 milionu akcií Delivery Hero v ceně 20 eur za kus. Podíl ve firmě tak sníží z 26,3 na 21,8 procenta.

Uber teď v Evropě razantně expanduje a v únoru oznámil, že svou rozvážkovou službu znovu nabídne i v České republice. Služba Uber Eats už v minulosti v Česku jídlo rozvážela, v roce 2020 však po dvou letech místní trh opustila. Nyní Uber začíná službu rozvozu jídla nabízet i v Rakousku, Dánsku, Řecku a Rumunsku. Cílem je do tří let dosáhnout dodatečných hrubých rezervací za miliardu dolarů.

"Neviděli bychom to hned jako předehru k převzetí Delivery Hero,“ uvedli ve zprávě klientům analytici společnosti Jefferies. Poukázali na větší překryv trhů mezi oběma firmami v Evropě než mezi Delivery Hero a společností Just Eat Takeaway vlastněnou Prosusem.

V březnu 2025 Uber odstoupil od dohody o převzetí tchajwanské součásti Foodpanda patřící firmě Delivery Hero, když Tchaj-wan zablokoval transakci v hodnotě 950 milionů dolarů kvůli obavám z narušení konkurence. Samostatná dohoda, podle níž měl Uber koupit nově vydané akcie Delivery Hero v hodnotě 300 milionů dolarů, nebyla ukončením transakce s Foodpandou ovlivněna.

"Kroky společnosti Prosus nás matou," uvedli analytici Jefferies. Poukazují tak na nízkou prodejní cenu, absenci bezprostředního tlaku na prodej a plány EU na uvolnění pravidel pro fúze. Prosus má v úmyslu podíl v Delivery Hero snížit pod deset procent.

 


