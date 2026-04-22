Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Čína se na poli nových technologií pohybuje rychlostí světla. Kvůli konfliktu panují obavy, ale ne krize

22.04.2026 6:06
Autor: Redakce, Patria.cz

Leland Miller z China Beige Book na CNBC uvedl, že Čína je vztahu k dopadům války v Íránu „v lepší pozici než většina ostatních zemí“. I tak se ale podle ekonoma konflikt již projevuje i v jejím hospodářství. Stále totiž zůstává čistým dovozcem energií, potravin a řady dalších produktů. Dá se přitom předpokládat, že přijdou i druhotné efekty a projeví se jak ve výrobě, tak na poptávce.

Na CNBC hovořili o informacích, podle kterých se Čína snaží hromadit zásoby řady komodit. Miller k tomu řekl, že jde o ekonomiku, která „prodává do celého světa“. Pokud se nyní projeví určitý útlum v globální poptávce, dotkne se jí to znatelným způsobem. Doposud byly také v její ekonomice znatelné deflační tlaky, „ne přímo deflace, ale tendence k ní.“ Tento stav trvá už roky, nyní přichází změna, protože se objevují tlaky inflační. Jde ale o „špatnou inflaci“, protože není způsobena oživením poptávky, ale naopak tenzemi na nabídkové straně ekonomiky a vyššími cenami komodit a energií.

Tlak je nyní v Číně znát v odvětvích, jako je výroba hnojiv, v petrochemii a dalších vystavených přímo vysokým cenám energií a jejich možnému nedostatku. K tomu ekonom ale dodal, že země má velké energetické zásoby, jednak státní a strategické, ale i v soukromém sektoru. K tomu se Čína snaží o expanzi jak uhelných, tak obnovitelných zdrojů. Celkově má tedy jasnou energetickou strategii, které se drží už řadu let. Právě ta jí dává v současné situaci lepší pozici, než jakou má řada jiných zemí. To ovšem neznamená, že by při dalším zhoršování situace na trzích s energiemi nemusela sáhnout k razantnějším opatřením. „Nyní tu jsou obavy, ale ne krize.“

Na CNBC pak poukázali na skutečnost, že Čína se snaží ve velkém investovat do umělé inteligence a projevuje se to i na tamním akciovém trhu a na počtu nových primárních úpisů akcií. Miller k tomu uvedl, že Čína je velmi dobrá v integraci této nové technologie do řady oblastí a odvětví včetně robotiky. Podle něj se tak dá čekat, že AI bude mít velký dopad na celé čínské hospodářství. Vláda se přitom snaží „vymyslet, jak držet krok se Spojenými státy.“ Tedy se zemí, kde probíhají masivní investice do umělé inteligence a souvisejících technologií.

Čína se tedy na poli nových technologií „pohybuje rychlostí světla“. Podle experta má zásobu pracovní síly, kapacit a také dostatek energií na to, aby se tímto směrem ubírala. I tak se ale „na této straně Tichého oceánu stále řeší, zda udrží krok se Spojenými státy.“ Na CNBC také upozornili, že čínské exporty do Spojených států prudce klesají, na nich přitom do značné míry stál celý ekonomický model Číny. Miller k tomu řekl, že bylo zavedeno hodně překážek k tomu, aby Čína exportovala do Spojených států. Mimo jiné se tak nyní snaží přesměrovat své vývozy do Evropy, jihovýchodní Asie a také do Jižní Ameriky.

 

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.04.2026
9:18SpaceX si zajistila opci na odkup startupu Cursor za 60 miliard dolarů
9:06Rozbřesk: Americký spotřebitel zatím ignoruje válku a dál utrácí
8:38Příměří mezi USA a Íránem pokračuje, Mythos se dostal do neoprávněných rukou, evropské futures v záporu  
6:06Čína se na poli nových technologií pohybuje rychlostí světla. Kvůli konfliktu panují obavy, ale ne krize
21.04.2026
22:05Wall Street přešlapuje na místě: technologie drží trh, zbytek brzdí nejistota  
17:07Jaká by byla ideální monetární politika?
15:10UnitedHealth se oklepává z loňského šoku. Dobrými výsledky a zlepšeným výhledem si znovu získává důvěru investorů
14:40NET4GAS, s.r.o.: Vnitřní informace - Změna v dozorčí radě společnosti
13:50Trhy & Bohatství: Konflikt ve světě a drahé hypotéky v Česku. Co nás na realitním trhu čeká?
13:45Nového šéfa Applu Johna Ternuse čeká éra těžkých rozhodnutí
13:15Valná hromada Monety schválila výplatu dividendy. Kolik a kdy akcionáři získají?
12:56MONETA Money Bank, a.s.: Akcionáři schválili výplatu dividendy 11,5 Kč na akcii
12:20Čína vede v závodě o humanoidní roboty, USA ale dominují v hodnotě firem
12:00Nad Trumpovým prezidentstvím se vznášejí podezření na tzv. insider trading
11:34Sentiment je převážně pozitivní při vyčkávání na zprávy z Blízkého východu a ekonomiky  
10:27Amazon prohlubuje spolupráci s Anthropicem. Nová investice může dosáhnout až 25 miliard dolarů
9:26Tim Cook po 15 letech opustí post generálního ředitele společnosti Apple
9:12Rozbřesk: Blízkovýchodní šok nás zasahuje v příznivou chvíli, deflace pokračuje ve značné části výroby
8:53Jednání v Islámábádu navrací Evropě optimismus, Tim Cook po 15 letech končí v čele Applu  
6:05AI jako investiční motor. Tři akcie, na které sází elita z Wall Street  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00UK - Harmonizovaný CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět