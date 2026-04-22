Yardeni: Přichází akcelerace, AI má rysy bubliny

Ed Yardeni z Yardeni Research pro Bloomberg uvedl, že v minulosti byly geopolitické konflikty často výbornou příležitostí k nákupu akcií za zajímavé ceny. Ekonom pak připomněl vývoj během sedmdesátých let, kdy přišly dva ropné šoky, které se projevily na inflaci i ekonomické aktivitě. Následně musela centrální banka pod vedením Paula Volckera „prudce šlápnout na brzdy“ a to přineslo recesi. Podle Yardeniho to může být dobrá analogie i pro současný vývoj. Jenže tou může být i boom dvacátých let.
Podle ekonoma tedy může být vývoj v některých ohledech podobný jako v sedmdesátých letech. Zároveň však již nějaký čas zdůrazňuje hlavně to, jak mohou nové technologie přispět k ekonomickému boomu podobně, jako tomu bylo ve dvacátých letech minulého století. Zřejmá je pak podle něj vysoká odolnost amerického hospodářství, která se projevila během řady šoků z posledních let. Ačkoliv se zdá, že hospodářství mohlo na konci minulého a na počátku letošního roku zpomalit, podle ekonoma to mohlo být kvůli počasí a nyní se může ukázat, že opět přichází akcelerace.
K tématu umělé inteligence a možnému nafukování bubliny Yardeni řekl, že uvažuje o tom, že ke jménu jeho společnosti Yardeni Research přidá ještě zkratku AI. Pak bude sledovat, zda někdo nebude ochotný firmu koupit za nějakou obrovskou sumu. Narážel tím na to, že se objevují tendence používat výraz umělá inteligence pro zvýšení zájmu o společnosti a akcie. „Je tu hodně peněz, které se honí za dost bláznivými nápady a má to určité rysy bubliny,“ míní Yardeni. Na druhou stranu je zřejmé, že „AI tu je a už tu zůstane, s tím souhlasí všichni.“
Zmíněná odolnost ekonomiky pak souvisí i s tím, že kapitálové trhy jsou nyní schopny přecházet náročnější období bez větších fluktuací. Nejde přitom jen o akciové trhy, protože „banky stále půjčují, jejich zisky jsou silné… A mimochodem Jamie Dimon byl konzistentním skeptikem ohledně dalšího vývoje a s veškerou úctou se konzistentně mýlí,“ zmínil Yardeni v souvislosti s několika komentáři šéfa . Ekonom pak připomněl, že zhruba od roku 2010 doporučoval nadvážit americké akcie, ale „to fungovalo tak dobře, že nyní tvoří přibližně 65 % kapitalizace světových trhů.“
V takové situaci už je namístě poohlédnout se po příležitostech v jiných částech světa, které podle Yardeniho skutečně existují, zejména na rozvíjejících se trzích. Hodně z nich má totiž i velkou a prosperující střední třídu a nejde tak jen o sázky na komodity. Na Bloombergu pak byl hostem i Rick Rieder z BlackRocku, podle kterého americké akcie vypadají dobře po technické stránce, ekonomika si vede dobře a platí to i o ziskovosti obchodovaných společností.
Rieder se domnívá, že na akciovém trhu nyní převažuje poptávka nad nabídkou, opačná je ale situace na dluhopisech kvůli tomu, kolik nových obligací vydává ministerstvo financí. V ekonomice pak podle něj probíhá významný růst produktivity, a to se ještě plně neprojevil vliv umělé inteligence. Dá se tedy čekat další růst ziskovosti, „ale tento příběh už není tak pozitivní pro celou populaci,“ dodal investor ve vztahu k možným dopadům AI na trh práce.