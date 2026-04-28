Bloomberg: Změny klimatu a extrémní počasí zdražují potraviny i pojištění

28.04.2026 12:16
Autor: ČTK

Extrémní výkyvy počasí v důsledku změn klimatu, například v podobě vln veder a sucha, devastují produkci potravin, poškozují kritickou infrastrukturu a vedou k prudkému nárůstu cen pojistného. V analýze to uvedla agentura Bloomberg. Ekonomové a centrální bankéři varují, že cenové šoky nemusejí být jen dočasné, ale že se stávají trvalou hrozbou pro stabilitu trhu.

Nejtvrdší dopady pociťují obyvatelé globálního Jihu, nicméně v roce 2022 se výrazně projevily i v Evropě. Při tehdejší vlně veder teploty ve Španělsku dosáhly rekordních 46 stupňů Celsia a výsledkem bylo rozsáhlé znehodnocení úrody.

Tato vlna veder podle studie, kterou v roce 2024 publikoval časopis Nature, přidala k ročnímu zdražení potravin v Evropě 0,67 procentního bodu a k celkové meziroční inflaci 0,34 bodu. To vše v roce, kdy se Evropané vypořádávali s dopady zdražování energií kvůli ruské invazi na Ukrajinu a kdy ještě doznívaly cenové výkyvy spojené s oživením po pandemii covidu-19, píše Bloomberg.

Ve Španělsku tehdejší vedra poškodila olivové háje, sucho ve stejném roce v Itálii zdecimovalo úrodu rýže na rizoto a v Británii tehdy vysoké teploty způsobily pokles produkce kuřecího masa. S rostoucími letními teplotami se navíc bude zvyšovat poptávka po klimatizaci, což přetěžuje rozvodné sítě a vede k vyšším účtům za energie.

Extrémní horko způsobuje, že se vlní silnice a kroutí železniční koleje, což zvyšuje náklady na údržbu a přepravu, které firmy následně přenášejí na spotřebitele. Častější výskyt hurikánů, lesních požárů a dalších živelních katastrof podle Bloombergu vyvolává chaos na pojistných trzích a vede k prudkému růstu pojistného.

Výzkumy citované Bloombergem naznačují, že do roku 2035 by samotné zvýšení teploty mohlo každoročně zvýšit spotřebitelské ceny globálně až o 1,2 procenta. Dopady jsou přitom nejcitelnější v zemích globálního Jihu, kde jsou teploty už teď vysoké a výdaje na potraviny tvoří větší část rozpočtů domácností. Podle nepublikovaná studie, za níž stojí ekonomka a statistička Fulvia Marottaová z Oxforské univerzity, se tam každé zvýšení teploty o jeden stupeň Celsia o tři měsíce později propíše nárůstem cen o jedno procento.

V chladnějších oblastech, jako je Kanada či Norsko, ale může mít oteplování v zimních měsících i opačný efekt. Ceny mohou dočasně klesnout díky prodloužení vegetačního období nebo nižší poptávce po vytápění.

V únoru zveřejnila agentura Fitch analýzu a Stanfordova univerzita výzkum, z nichž vyplývá, že extrémní projevy počasí spojené se změnami klimatu představují bezprostřední hrozbu pro státní rozpočty a úvěrovou spolehlivost desítek zemí po celém světě. Nejohroženější jsou malé ostrovní státy jako Bahamy, Jamajka či Filipíny, které čelí ničivým cyklónům. Státy vystavené tropickým bouřím od roku 1990 mají dnes poměr dluhu k hrubému domácímu produktu (HDP) o 30 procent vyšší, než kdyby se s živelními katastrofami nepotýkaly. Kombinace extrémních teplot a cyklónů sráží výkonnost ekonomik zhruba o deset procent.


Čtěte více:

Rozbřesk: Jay Powell může teoreticky zůstat ve vedení Fedu až do ledna 2028
28.04.2026 9:15
Rozbřesk: Jay Powell může teoreticky zůstat ve vedení Fedu až do ledna 2028
Obměna na čele nejdůležitější centrální banky je za dveřmi. Prokuratur...
Preview KB: Očekáváme pokles čistého zisku o 5,7 procenta
28.04.2026 15:14
Preview KB: Očekáváme pokles čistého zisku o 5,7 procenta
Komerční banka (DRŽET, cílová cena 1 111 Kč) zveřejní výsledky hospoda...
BP více než zdvojnásobila čtvrtletní zisk
28.04.2026 11:15
BP více než zdvojnásobila čtvrtletní zisk
Britská ropná a plynárenská společnost BP v prvním čtvrtletí více než ...
Komentář analytika: Výsledky i dividenda Philip Morris ČR zaostaly za očekáváními, oporou pro akcie může být výroba ZYN v Kutné Hoře
28.04.2026 11:24
Komentář analytika: Výsledky i dividenda Philip Morris ČR zaostaly za očekáváními, oporou pro akcie může být výroba ZYN v Kutné Hoře
Philip Morris ČR dnes ráno před otevřením trhu reportoval výsledky hos...
Evropské akcie stoupají i přes zdražující ropu a lehce nervózní techy
28.04.2026 11:58
Evropské akcie stoupají i přes zdražující ropu a lehce nervózní techy
Akcie v Evropě lehce stoupají, přičemž zisky na hlavních indexech jsou...


Aktuální komentáře
28.04.2026
15:34OpenAI nesplnila dílčí cíle a stáhla dolů akcie svých partnerů
15:14Preview KB: Očekáváme pokles čistého zisku o 5,7 procenta  
15:09Spojené arabské emiráty opouštějí OPEC
14:43Coca-Cola ve čtvrtletí zvýšila zisk o 18 procent, zlepšila i výhled na celý rok
14:00Spotify zklamala výhledem zisku, akcie míří dolů až o 12 procent
13:42General Motors zvýšil zisk a zlepšil výhled, pomáhá silná poptávka v USA
13:40TOMA, a.s.: Konsolidovaná výroční finanční zpráva společnosti TOMA, a.s. za rok 2025
13:30TESLA KARLÍN, a.s.: Výroční finanční zpráva za rok 2025
12:16Bloomberg: Změny klimatu a extrémní počasí zdražují potraviny i pojištění
11:58Evropské akcie stoupají i přes zdražující ropu a lehce nervózní techy  
11:26KKCG Financing a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
11:24Komentář analytika: Výsledky i dividenda Philip Morris ČR zaostaly za očekáváními, oporou pro akcie může být výroba ZYN v Kutné Hoře  
11:15BP více než zdvojnásobila čtvrtletní zisk
11:03KKCG Real Estate Financing a.s. : Zveřejnění výroční zprávy za rok 2025
11:02NET4GAS, s.r.o.: Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2025
9:15Rozbřesk: Jay Powell může teoreticky zůstat ve vedení Fedu až do ledna 2028
8:50ČEZ, a.s.: Výroční finanční zpráva za rok 2025
8:48Evropa mírně pozitivní, výsledky zveřejnily BP a Philip Morris ČR  
8:26Philip Morris ČR hlásí mírný nárůst tržeb, čistý zisk ale klesl o 9 procent
6:10Trhy se zase zaměřují na fundament, u AI tématu probíhá strukturální posun od GPU k CPU

Kalendář událostí
ČasUdálost
JP - Základní O/N úroková sazba
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board
