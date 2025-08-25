Coca-Cola se plánuje zbavit Costa Coffee

Před sedmi lety koupila kavárenský řetězec Costa Coffee za téměř čtyři miliardy liber. Jednalo se o akvizici, která měla pomoci snížit závislost jejího byznysu na slazených nealkoholických nápojích. Nyní se však americký gigant připravuje na prodej této společnosti, a to za poloviční cenu. Exkluzivně o tom informoval britský server Sky News.
Největší britský kavárenský řetězec získala v roce 2018, když za něj tehdejšímu vlastníkovi, společnosti Whitebread provozující hotelový řetězec Premier Inn, zaplatila 3,9 miliardy liber.
Nyní se ale připravuje na miliardovou ztrátu. Podle Sky News totiž firma spolupracuje s bankéři na možném prodeji Costa Coffee. Jeden ze zdrojů pak uvedl, že by mohla požadovat pouhé dvě miliardy liber.
Americký výrobce slavného nealkoholického nápoje si na proces najal investiční banku Lazard, přičemž počáteční rozhovory s potenciálními zájemci zahrnující soukromé kapitálové společnosti již proběhly. První nabídky by mohla dostat začátkem podzimu, ačkoliv jeden ze zdrojů uvedl, že definitivní rozhodnutí o prodeji zatím nepadlo.
V době akvizice generální ředitel společnosti , James Quincey, řekl: "Costa dává společnosti nové schopnosti a odborné znalosti v oblasti kávy a náš systém může vytvořit příležitosti k celosvětovému růstu značky Costa. Horké nápoje jsou jedním z mála segmentů celkového nápojového prostředí, kde nemá globální značku. Costa nám poskytuje přístup na tento trh se silnou kávovou platformou.“
Costa Coffee ale není pod Coca-Colou příliš růstová. Z účetní závěrky za rok 2023 vyplývá, že kavárenský řetězec zaznamenal tržby ve výši 1,22 miliardy liber. To sice představovalo meziročně devítiprocentní nárůst, nicméně ve srovnání s rokem 2018, tedy v posledním roce před tím, než převzala kontrolu nad podnikem, to bylo o 100 milionů liber méně.
Navzdory nevýrazným výsledkům společnost od akvizice vyplatila svému majiteli dividendy v hodnotě přesahující 250 milionů liber.
Costa Coffee, založená v roce 1971 italskými bratry, provozuje podle posledních dostupných dat více než dva tisíce poboček ve Velké Británii a více než tři tisíce v desítkách zemí světa včetně Česka. Kromě toho provozuje také síť tisíců automatů na kávu po celém světě pod značkou Costa Express. Celkem firma zaměstnává 35 tisíc lidí.