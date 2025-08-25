Hledat v komentářích

Coca-Cola se plánuje zbavit Costa Coffee

25.08.2025 13:35
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Před sedmi lety Coca-Cola koupila kavárenský řetězec Costa Coffee za téměř čtyři miliardy liber. Jednalo se o akvizici, která měla pomoci snížit závislost jejího byznysu na slazených nealkoholických nápojích. Nyní se však americký gigant připravuje na prodej této společnosti, a to za poloviční cenu. Exkluzivně o tom informoval britský server Sky News.

Největší britský kavárenský řetězec získala Coca-Cola v roce 2018, když za něj tehdejšímu vlastníkovi, společnosti Whitebread provozující hotelový řetězec Premier Inn, zaplatila 3,9 miliardy liber.

Nyní se ale Coca-Cola připravuje na miliardovou ztrátu. Podle Sky News totiž firma spolupracuje s bankéři na možném prodeji Costa Coffee. Jeden ze zdrojů pak uvedl, že Coca-Cola by mohla požadovat pouhé dvě miliardy liber.

Americký výrobce slavného nealkoholického nápoje si na proces najal investiční banku Lazard, přičemž počáteční rozhovory s potenciálními zájemci zahrnující soukromé kapitálové společnosti již proběhly. První nabídky by mohla Coca-Cola dostat začátkem podzimu, ačkoliv jeden ze zdrojů uvedl, že definitivní rozhodnutí o prodeji zatím nepadlo.

V době akvizice generální ředitel společnosti Coca-Cola, James Quincey, řekl: "Costa dává společnosti Coca-Cola nové schopnosti a odborné znalosti v oblasti kávy a náš systém může vytvořit příležitosti k celosvětovému růstu značky Costa. Horké nápoje jsou jedním z mála segmentů celkového nápojového prostředí, kde Coca-Cola nemá globální značku. Costa nám poskytuje přístup na tento trh se silnou kávovou platformou.“

Costa Coffee ale není pod Coca-Colou příliš růstová. Z účetní závěrky za rok 2023 vyplývá, že kavárenský řetězec zaznamenal tržby ve výši 1,22 miliardy liber. To sice představovalo meziročně devítiprocentní nárůst, nicméně ve srovnání s rokem 2018, tedy v posledním roce před tím, než Coca-Cola převzala kontrolu nad podnikem, to bylo o 100 milionů liber méně.

Navzdory nevýrazným výsledkům společnost od akvizice vyplatila svému majiteli dividendy v hodnotě přesahující 250 milionů liber.

Costa Coffee, založená v roce 1971 italskými bratry, provozuje podle posledních dostupných dat více než dva tisíce poboček ve Velké Británii a více než tři tisíce v desítkách zemí světa včetně Česka. Kromě toho provozuje také síť tisíců automatů na kávu po celém světě pod značkou Costa Express. Celkem firma zaměstnává 35 tisíc lidí.


