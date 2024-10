Rozjetý Netflix

je růstovou a zároveň hodnotovou akcií, která má potenciál pro výrazné zvýšení své kapitalizace. U firmy se dá čekat výrazný růst příjmů z reklamy, nyní jde spíše o technologickou firmu, ale bude se posouvat směrem ke společnosti mediální. Pro Bloomberg to uvedl Mark Douglas, zakladatel společnosti MNTN.



Podle experta přináší přesun diváků směrem ke streamovacím službám větší zájem zadavatelů reklamy o reklamu cílenou. Namísto té, která se používá plošně. Stejně tak roste zájem o poskytování streamovacích služeb, podle experta pro nové hráče místo na trhu existuje. Ale „v konečném důsledku musíte mít diváky, které zajímá váš obsah.“ Streamovací služby tak mohou dávat smysl u Netflixu zejména díky jeho nabídce dokumentů a seriálů. Nebo u ESPN kvůli sportu. Velké mediální společnosti podle Douglase na straně příjmů z reklamy často závisí jen na několika málo velkých zadavatelích. To pak sebou nese výraznou cykličnost jejich příjmů, kterou může snižovat větší diverzifikace klientů.



„Velké značky obvykle své výdaje na reklamu nezvyšují, ale rychle je sníží, pokud přichází ekonomický útlum.“ Cílem mediálních firem by tak mělo být přilákání řady menších společností a zmíněná diverzifikace. Podle experta také probíhá velký posun od „lineární televize“ směrem ke streamovacím službám. Pokouší se o něj řada velkých společností včetně Warner Brothers. Celé širší odvětví, ve kterém budou aktivní i společnosti jako Google či Meta, tak bude vysoce konkurenční.



O Netflixu hovořil na CNBC Jason Helfstein z Oppenheimer & Co, který upozornil, že „pouze 65 % doporučení na Wall Street je u této akcie k nákupu“. Podle něj bude firma dál dominovat svému trhu, protože je schopná tvořit výjimečný obsah a „monetizovat jej efektivněji než konkurence“. Počet předplatitelů by pak měl dál růst díky pravidlům pro sdílení hesel a reklamě. Analytik se domnívá, že úspěch Netflixu je dán právě jeho schopností produkovat kvalitní pořady. Jejich četnost snížila stávka herců a scénáristů, nyní se firma snaží dohnat časové ztráty.



Rich Greenfield ze společnosti Lightshed Partner hovořil na CNBC o tom, že konkurenti musí více investovat, pokud chtějí dohnat. Ten vytváří „hodně obsahu, má tak velkou zákaznickou bázi, generuje velké příjmy a je tak schopen do obsahu dál hodně investovat“ Expert se také domnívá, že v roce 2025 by mohl vyrazit na „ofenzivu“ vůči svým konkurentům. K tomu dodal, že již generuje obrovský objem volného toku hotovosti, ještě před pár lety se přitom diskutovalo o tom, zda bude kdy nějaké volné cash flow vůbec vytvářet. Ziskovost Netflixu bude podle experta dál růst, pokud konkurence nebude chtít konkurovat.“ Tedy pokud nebude více investovat do obsahu.



Zdroj: Bloomberg