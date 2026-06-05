Moody’s: Ekonomika na hraně recese. Do ní by šla s cenami ropy u 125 dolarů za barel

Hlavní ekonom Moody’s Analytics Mark Zandi na Bloombergu řekl, že pokud se bude konflikt na Blízkém východě prodlužovat, budou dál klesat zásoby ropy. Její rezervy a ceny této komodity by pak mohly jít na výrazně vyšší úrovně. Americká ekonomika je přitom podle něj velmi blízko recese. Pokud by pak došlo k dalšímu růstu cen paliv, posunulo by ji to ještě blíže k poklesu.
Zandi si myslí, že vyřešení konfliktu a otevření Horzmuzského průplavu by muselo přijít velmi rychle, jestliže má být americké hospodářství ušetřeno dalších negativních šoků. Následně upřesnil, že do recese by jej podle něj poslaly ceny ropy kolem 125 dolarů za barel držící se na této úrovni dva nebo tři měsíce. V době rozhovoru se pohybovaly mírně pod 100 dolary za barel. Pod tlakem jsou zejména domácnosti se středními a nižšími příjmy, vyšší ceny paliv by jej ještě zvýšily.
Fiskální politika v případě akutně hrozící recese podle ekonoma pravděpodobně nepomůže, to samé platí o centrální bance. Inflační tlaky by se totiž v případě vyšších cen ropy a paliv zvyšovaly a s nimi i inflační očekávání. Fed by se tak „mnohem více zaměřoval na snížení těchto očekávání než na podporu hospodářství. Kdyby by tak neučinil, vyšší inflační očekávání by zakořenila.“ V popsané situaci by také podle Zandiho neexistoval rozdíl mezi tím, jak by jednal Fed pod Jay Powellem, a jak pod novým šéfem Kevinem Warshem. I kdyby Warsh tíhnul ke snižování sazeb, zbytek vedení Fedu by hlasoval pro jejich růst.
Zandi vysvětlil, že pokud by se zvedala inflace, musí být pro centrální banku prioritou dostat ji zase pod kontrolu, bez ohledu na to, co monetární politika udělá s ekonomickou aktivitou. Jestliže by se totiž Fed místo rostoucí inflace zaměřil na aktivitu, později by musel sazby zvýšit stejně, a to ještě více, než kdyby tak učinil na začátku. Inflace by totiž dál rostla a na její oddalované snížení by bylo potřeba razantnějšího kroku. Ten by přinesl ještě hlubší recesi s ještě větším zvýšením nezaměstnanosti. Fed tak nemá volbu, musí se zaměřovat na inflaci.
O vývoji v ekonomice a na trzích hovořil na Bloombergu i Ed Yardeni. Ten se zaměřil na ziskovost obchodovaných firem s tím, že „fundament je zatím výborný, a to táhne trhy nahoru.“ Valuace se drží na stabilních úrovních, PE je kolem 21 až 22, „což není vysoko, pokud se domníváte, že ekonomika je odolná a v následujících několika letech nespadne do recese.“ Ekonom zůstává skeptický k teoriím, podle kterých se na trh letos dostaví další korekce, která bude představovat příležitosti k nákupům. „Je to možné, ale trend míří nahoru, my hovoříme o opakování boomu dvacátých let. V tomhle scénáři se index S&P 500 dostane k 10 000 bodů ke konci tohoto desetiletí.“