Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Když ekonomiku řídí stát…

Když ekonomiku řídí stát…

04.06.2026 17:08
Autor: Jiří Soustružník

Yicai Global píše, že „ziskové marže v čínském automobilovém průmyslu klesají a výrobci automobilových dílů se proto stále více obracejí k robotice jako novému motoru jejich růstu. Využívají své znalosti v oblasti výroby a dodavatelských řetězců, aby vstoupili na potenciálně masivní budoucí trh.“ To dává smysl a zní to jako plně tržní chování. Jenže je tu jeden detail. V robotice jsou marže ještě nižší, než v automobilovém průmyslu. K tomu dnes pár poznámek.

Na uvedený jev přesunu k ještě méně ziskovějším aktivitám poukazuje ekonom Michael Pettis, kterého tu občas cituju v souvislosti s děním v Číně, protože tam přímo působí. Ekonom v tomto případě tvrdí, že výrobci náhradních dílů správně reagují na pobídky – směřují stejně jako řada dalších do „politicky preferovaných odvětví“. Protože tu je mimo jiné dotované výrobní vybavení a logistika. Výrobci zde také dostávají „neomezené úvěry za nízké sazby a bez přísných podmínek“.

Já tu občas píšu, že snaha přesunout se k novému ekonomickému modelu zatím v Číně vyznívá minimálně smíšeně. Výše uvedené tomu dává jeden konkrétní rozměr. V principu jde o to, aby se Čína od investic do dalších a dalších výrobních kapacit a exportů jejich produkce, přesunula ke spotřebě domácností. A výrobě toho, co chtějí lidé doma. Zatím se ale zdá, že čínská vláda se snaží do značné míry udržet starý model. I když se pokouší jej modernizovat tím, že se zaměřuje na moderní a technologicky vyspělé aktivity, stále dotuje výrobní kapacity. Což znamená, že brzdí domácnosti (jejichž nižší blahobyt to mnoha způsoby financuje). Takže třeba místo podpory systému sociálního zabezpečení a tudíž spotřeby domácností podporuje vláda výrobu pro spotřebu jinde (pro exporty).

Země více, či méně „komunistické“ vlastně měly a mají obecně tuto tendenci státem podporovat systém výroby pro výrobu. A nehledět moc na to, co je skutečně v zájmu domácí populace. Čínská verze stojí na tom, že výroba z dalších a dalších kapacit je tlačena do zahraničí. V celku to znamená, že do zahraničí musela a musí země posílat i své úspory – půjčovat mu a zejména Spojeným státům na nákup jejího zboží. Ve světě ne zrovna nadbytečné poptávky to také znamená, že Čína si přetahovala a přetahuje domů zaměstnanost ze zahraničí. Tento model naráží na hranice u ní doma, ale i v zahraničí z velké části kvůli této přetahované o zaměstnanost. I když třeba Spojené státy se někdy snaží vypořádat se s touto situací ne zrovna produktivním způsobem.

Limitů dosavadního systému jsou si v Číně dobře vědomi. Tedy alespoň někde. Třeba Caixin nedávno psal, že „čínští vědci a političtí poradci volají po cílených škrtech v daňových úlevách u exportů poté, co obchodní přebytek země dosáhl v roce 2025 rekordních 1,2 bilionu dolarů. Argumentují tím, že fiskální úspory by mohly být přesměrovány k domácnostem a na podporu příjmů lidí na venkově.“ Z těchto návrhů je také zřejmé, jak současný systém brzdí přechod na ten nový, tažený domácí spotřebou. Uzavřu tedy zase s tím, že nové se těžko dostavuje bez toho, abychom se nejdříve vzdali toho starého.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
04.06.2026
17:08Když ekonomiku řídí stát…
16:39ČNB nechala limity pro poskytování hypoték beze změny
15:34PrizePicks mění profil Allwynu, digitál už tvoří téměř polovinu herních výnosů. Titul zařazujeme na watchlist  
14:40Reakce investorů je přehnaná, tvrdí analytici Morningstar k poklesu evropských zbrojařů. Věří zejména Rheinmetallu
14:02Novo Nordisk bude v Česku vyrábět látky pro léky na cukrovku a obezitu
13:06RWE: Korekce může odeznít, na silné pozici se nic nemění
12:04Mzdy na začátku roku překonaly 8 %, co na to ČNB?  
11:02Včerejší pokles zpečetil Broadcom, Evropa ale dopoledne zvedá hlavu  
10:31Inflace v květnu zpomalila na 2,1 procenta
10:30ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
10:10Slabší výhled poslal akcie Broadcomu dolů až o 14 procent
10:00Průměrná mzda v prvním čtvrtletí přesáhla 50 tisíc, reálně stoupla o 6,4 procenta
9:28ČEZ, a.s.: Vnitřní informace: Skupina ČEZ podepsala úvěrovou smlouvu
8:51Rozbřesk: Všechny negativní šoky pro ekonomiku USA válcuje pozitivní příběh umělé inteligence.
8:39Naděje na příměří mezi Izraelem a Libanonem, Broadcom po výsledcích padá. Evropa zahájí negativně  
8:27Bloomberg: Vstupem SpaceX na burzu se mohou obohatit Trumpovi úředníci
6:08Další korekce, pak rally a výjimečný rok 2027?
03.06.2026
22:03Americké technologie korigují níže  
16:50Traders Talk: Rozdělení ČEZ a diverzifikovanější Nvidia
16:44EK navrhla nová opatření na posílení kapacit v oblasti čipů i AI v Evropě

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
11:00EMU - Maloobchodní tržby, y/y
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět