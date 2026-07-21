Londýnská burza plánuje příští rok spustit nepřetržité obchodování

Londýnská burza cenných papírů (LSE) plánuje v první polovině příštího roku spustit nepřetržité obchodování. Oznámila to dnes na svém webu. Rozhodnutí přichází v době, kdy se burzy vyrovnávají s růstem kryptoměn a dalších aktiv, s nimiž se neobchoduje pouze v tradičních otevíracích hodinách. To zvýšilo zejména mezi drobnými investory očekávání, že budou moci obchodovat kdykoli, napsal server deníku Financial Times (FT).
Hlavní trh LSE bude nadále fungovat ve standardních hodinách od 8:00 do 16:30 londýnského času (9:00 až 17:30 SELČ). Pak začne fungovat nová burza LSE 24, která bude v provozu od 17:00 do 7:50, s třicetiminutovou přestávkou mezi 18:30 a 19:00 určenou pro zpracování procesů na konci obchodního dne. V noci se na ní zpočátku budou obchodovat fondy sledující britský či americký akciový trh.
"Londýn vždy usnadňoval jak vnitrostátní, tak i globální toky, a toto je v podstatě pokračováním tohoto trendu,“ řekla deníku FT generální ředitelka LSE Julia Hoggettová. Dodala, že roste zájem – zejména ze strany drobných investorů z celého světa – využívat Londýn vzhledem k jeho specifickému časovému pásmu k tomu, aby získali přístup nejen k britským, ale i ke globálním aktivům.
Podobné kroky učinily už dříve americké akciové burzy. Společnosti Nasdaq , New York Stock Exchange a Cboe Global Markets buď už zavedly, nebo plánují zavést prodlouženou obchodní dobu. K prodloužení obchodní doby pro drobné investory do 22:00 přikročil i provozovatel německého trhu Xetra.