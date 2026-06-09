Zájem o AI se mísí s obavami ze souboje o kapitál. Akcie dnes převážně rostou

Úvod týdne znamenal pro Wall Street odraz vzhůru, ke kterému značně přispěly technologické akcie, jež předtím strmě padaly. Na úrovni indexů se však trh nezvedl tak, aby kompenzoval negativní pátek. Další krok k nápravě by mohl přijít dnes, když futures naznačují asi půlprocentní růst Nasdaqu v úvodu. Mezitím evropské akcie převážně stoupají, přičemž index CAC40 roste o 0,8 pct, AEX je +0,7 pct, DAX přidává 0,5 pct a FTSE100 naopak klesá o 0,3 procenta.
Po propadu technologií se na řadu výrazně vyklesaných jmen vrhli kupci, k čemuž přispěla důvěra v růstový výhled byznysu i optimistické komentáře lídrů sektoru. Trh se už několik měsíců koncentruje do jediného růstového tématu, kterým je umělá inteligence a budování datacenter. Aktuálně ale začíná nabírat na důležitosti i jiné téma - dostupnost kapitálu.
Masivní kapitálová náročnost výstavby AI kapacit postupně nutí i největší hráče chodit si na trh pro dodatečný kapitál, protože toky peněz z vlastního byznysu nestačí. V poslední době to bylo několik emisí dluhopisů od Alphabetu, který později přišel i s navýšením vlastního kapitálu. Podobný krok možná podnikne Meta. Vedle toho si na trh jde SpaceX, později během roku si o výraznou kapitálovou injekci řeknou Anthropic a OpenAI. Zapomínat pak nelze ani na vlády, které nadále hospodaří výrazně deficitně, a třeba v případě USA vidíme riziko, že potřeba financování bude spolu s válkou, slabší ekonomikou či předvolebními "dárečky" ještě vyšší, než bylo v plánu. Na druhé straně objem peněz zlehka přiškrtí Fed, který bude možná už letos muset utáhnout úrokové sazby.
Zvýšenou poptávku po kapitálu můžeme sledovat na zvýšených výnosech dluhopisů a vývoj na tomto trhu bude podle nás i pro akcie do dalších měsíců velice důležitý. Případné problémy trhu s pokrytím poptávky po kapitálu by se projevily právě zde v jeho zdražování. Stejně tak bude zásadní budoucí inflace, neboť od ní vede přímá linka k sazbám Fedu, a tedy i dostupnosti peněz na trhu. Květnová americká čísla vyjdou zítra.
Co se týče aktuálního vývoje na trzích, vedle převážně stoupajících akcií sledujeme poměrně klidný dluhopisový trh, kde mají výnosy tendenci mírně klesat. Přispívá k tomu pokles ropy, která se dnes dostává pod 93 dolarů. Eurodolar se lehce zvedá na 1,1550. Stabilizuje se také zlato, které v pátek spadlo a včera nedokázalo ztráty příliš korigovat. Obchoduje se u 4330 USD. Koruna mírně posiluje a k euru se obchoduje na 24,18.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:14 SEČ:
|CZK/EUR
|24.1761
|-0.1128
|24.2122
|24.1725
|CZK/USD
|20.9220
|-0.2741
|20.9920
|20.9200
|HUF/EUR
|355.1537
|-0.2213
|356.1260
|354.5738
|PLN/EUR
|4.2353
|-0.1759
|4.2434
|4.2340
|CNY/EUR
|7.8274
|0.2743
|7.8294
|7.8027
|JPY/EUR
|185.0740
|0.1656
|185.1030
|184.5937
|JPY/USD
|160.1610
|0.0050
|160.2700
|160.0560
|GBP/EUR
|0.8633
|-0.1671
|0.8650
|0.8628
|CHF/EUR
|0.9202
|0.0111
|0.9206
|0.9191
|NOK/EUR
|10.9442
|0.2418
|10.9535
|10.9154
|SEK/EUR
|10.8885
|0.0482
|10.8917
|10.8538
| USD/EUR
|1.1555
|0.1621
|1.1557
|1.1527
|AUD/USD
|1.4180
|-0.0846
|1.4217
|1.4142
|CAD/USD
|1.3935
|-0.1004
|1.3959
|1.3931