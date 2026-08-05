Nálada v německém automobilovém průmyslu se v červenci výrazně zlepšila. Vyplývá to z průzkumu, který dnes zveřejnil hospodářský institut Ifo. Index podnikatelské nálady v automobilovém průmyslu podle něj minulý měsíc vzrostl na minus 15,6 bodu ze zpřesněné hodnoty minus 21,6 bodu v červnu. V dlouhodobém srovnání zůstává index na velmi nízké úrovni, loni v lednu byl ovšem na minus 40 bodech.
Podniky sice hodnotí svou aktuální situaci stejně špatně jako v předcházejícím měsíci a dál plánují propouštět, na nadcházející měsíce ale hledí výrazně méně pesimisticky. Zatímco v dubnu byl index očekávání na minus 30,7 bodu, nyní je na minus 0,1 bodu. "Objednávkové knihy se opět trochu plní a exportní očekávání vzrostla," uvedla Anita Wölflová z institutu Ifo.
Pozitivní trend lze podle Ifo sledovat především u objednávek z eurozóny, ale také u těch domácích. Důležitou roli přitom hrají výrobci karoserií a nástaveb a také elektronického vybavení, jejichž produkty je možné kromě automobilového průmyslu použít také v průmyslu obranném. "Investice do zbrojní výroby, které v celé Evropě rostou, mohou části automobilového průmyslu prospět," řekla k tomu Wölflová.
Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. Mnoho českých podniků patří mezi subdodavatele německých automobilek, které se potýkají s konkurencí z Číny, se cly na dovoz do Spojených států i s potížemi při přechodu k elektromobilitě.