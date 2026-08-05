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    Trh potrestal AMD příliš. AI příběh pokračuje a růst by měl dál zrychlovat

    Trh potrestal AMD příliš. AI příběh pokračuje a růst by měl dál zrychlovat

    05.08.2026 13:23
    Autor: Branislav Soták, Patria Finance

    Analytik Patria Finance Braňo Soták považuje téměř desetiprocentní propad akcií AMD po zveřejnění výsledků za přehnanou reakci trhu. Společnost sice ve druhém čtvrtletí pouze naplnila vysoká očekávání investorů, aniž by výrazně překvapila, její hospodaření však podle něj potvrdilo pokračující sílu AI cyklu.

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