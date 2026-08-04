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    McDonald's zvýšil zisk, Američané ale ztrácejí chuť utrácet

    McDonald's zvýšil zisk, Američané ale ztrácejí chuť utrácet

    04.08.2026 14:34
    Autor: ČTK

    McDonald's ve druhém čtvrtletí zvýšil čistý zisk o pět procent a pokračoval v růstu celkových tržeb, výsledky však zastínilo zpomalení na klíčovém americkém trhu. Tržby restaurací otevřených déle než rok v USA rostly podstatně pomaleji než před rokem a zaostaly za očekáváním analytiků. Slabší výkon podle firmy odráží opatrnější chování spotřebitelů, kteří kvůli ekonomické nejistotě a vyšším nákladům omezují výdaje za stravování mimo domov.

    Americký řetězec restaurací rychlého občerstvení McDonald's ve druhém čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o pět procent na 2,36 miliardy dolarů (téměř 50 miliard Kč). Oznámila to dnes firma. Představila rovněž změnu ve vedení aktivit ve Spojených státech, kde zaznamenala zpomalení růstu tržeb.

    mcd

    Konsolidované tržby společnosti ve druhém čtvrtletí vzrostly o zhruba čtyři procenta na 7,1 miliardy dolarů z 6,8 miliardy před rokem. Tržby restaurací v USA otevřených nejméně rok se zvýšily pouze o 0,8 procenta. Jejich růst tak výrazně zpomalil z 2,5 procenta před rokem a zaostal za očekáváním analytiků.

    Firma dnes oznámila, že novou šéfkou aktivit v USA se stane Skye Andersonová, která tak nahradí Joea Erlingera. Spojené státy jsou největším trhem společnosti. Američtí zákazníci se však v poslední době kvůli obavám ohledně vývoje ekonomiky snaží omezovat výdaje na stravování v restauracích, napsala agentura Reuters.

    Společnost McDonald's již v květnu varovala, že vyšší ceny benzinu na čerpacích stanicích a obavy spotřebitelů související s konfliktem mezi USA a Íránem by mohly mít negativní dopad na její tržby.

    Řetězec McDonald's působí rovněž v České republice, kde provozuje více než 140 restauraci. Předloni do restaurací McDonalds's v Česku zavítalo 53,5 milionu zákazníků.


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