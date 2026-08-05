Bezvavlasy potvrzuje celoroční výhled a vstoupí do Rakouska a Německa

Společnost Bezvavlasy a.s. v 1. pololetí vykázala provozní zisk EBITDA ve výši 27,3 milionu korun a potvrzuje svůj celoroční cíl dosáhnout zisku 60 milionů korun. Skupina zároveň oznamuje další fázi mezinárodní expanze: na podzim vstoupí na trhy v Rakousku a Německu.
Skupina Bezvavlasy hospodařila v 1. pololetí se ziskem EBITDA 27,3 milionu Kč. „V letošním roce se nám daří napříč segmenty. Vzhledem k sezónnosti a probíhající optimalizaci plánujeme silnější 2. pololetí a potvrzujeme tak celoroční výhled zisku EBITDA ve výši 60 milionů korun,“ komentoval pololetní výsledky spoluzakladatele společnosti Aleš Hudeček.
V e-commerce segmentu nadále potvrzují svůj potenciál nedávno otevřené zahraniční trhy (Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko a Bulharsko), které už mají všechny pozitivní příspěvek k EBITu. Ty se v prvním pololetí podílely na celkových e-commerce tržbách částkou 26,6 milionu Kč, což představuje 20% nárůst oproti 22,1 milionu Kč ve stejném období roku 2025.
Velkoobchodní divize Hair Servis zaznamenala za celé první pololetí mírný meziroční pokles tržeb, který byl způsoben především slabším prvním čtvrtletím. Ve druhém kvartálu se však prodeje stabilizovaly a dosáhly úrovně srovnatelné s rokem 2025.
Bezvavlasy vstupují do Rakouska a Německa
Skupina Bezvavlasy pevně věří v příležitost maximálně zhodnotit vysokou škálovatelnost své technologické platformy a provozního modelu. „Proto padlo rozhodnutí o zahájení expanze na dva nové trhy: na podzim letošního roku nejprve v Rakousku a následně v Německu. Pro Bezvavlasy jde o zásadní milník – poprvé v historii opouští trhy střední a východní Evropy a bude konfrontovat svůj obchodní model s pravidly a konkurencí v západní Evropě. Všechny operace pro nové trhy budou i nadále řízeny centrálně z pražské centrály,“ dodal Nicolas Eich, CEO společnosti.
Klíčovou logistickou výhodou pro tuto expanzi je strategicky umístěný centrální sklad v Boru u Tachova, vzdálený pouhých 20 kilometrů od německých hranic, což umožní rychlé a efektivní doručování zákazníkům v Německu i Rakousku.