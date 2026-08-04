Spotify ve duhém kvartále neoslnilo. Slabší výhled tlačí akcie o 4 % níže

Spotify ve druhém kvartále dál rostlo napříč většinou klíčových metrik a poprvé překonalo hranici 300 milionů uživatelů programu Premium. Investory však zklamal pomalejší růst uživatelů, slabší ziskovost a opatrný výhled na třetí kvartál. Akcie v pre-marketu oslabují o 4 %
Hudební gigant za druhý kvartál vykázal meziroční nárůst tržeb o 14 % na 4,8 miliardy eur. Mezikvartálně tržby vzrostly o pět procent. Na celkových tržbách se z naprosté většiny podílely příjmy z prémiového předplatného, které oproti loňskému druhému kvartálu vzrostly o 15 %. Segment podporovaný reklamou vykázal meziročně růst pouze o jedno procento, mezikvartálně však přidal 16 %. Celkově byly tržby Spotify jen těsně pod očekáváním analytiků.
Spotify zvýšilo hrubou marži o dva procentní body na 33,4 %, k čemuž přispěl rychlejší růst tržeb než nákladů. Provozní zisk dosáhl 655 milionů eur, což je sice meziročně o 61 % více, mezikvartálně se však jedná o pokles o 8 %.
Slabší byl také zisk na akcii. Ten ve druhém kvartále dosáhl 2,61 eura, což je o osm centů méně, než očekával trh. Free cash flow meziročně vzrostlo o 14 % na téměř 800 milionů eur. Podobně jako v případě provozního zisku však bylo číslo za první kvartál o nižší jednotky procent vyšší.
Naprosto klíčová jsou v případě byznysových modelů založených na předplatném čísla aktivních uživatelů a jejich růst. Počet platících měsíčně aktivních uživatelů programu Premium vzrostl meziročně o 9 % na rekordních 300 milionů. Bezplatný plán podporovaný reklamou ve druhém kvartále využívalo 494 milionů lidí, což je o 14 % více než před rokem. Celkový počet měsíčně aktivních uživatelů dosáhl 777 milionů a meziročně vzrostl o 12 %. Mezikvartálně pak všechny segmenty rostly o dvě procenta. Průměrná tržba na uživatele činila 4,89 eur.
Audiočlánky, podcastový AI agent a rezervace vstupenek pro věrné posluchače
V USA firma spustila program Reserved, který umožňuje nejvěrnějším posluchačům přednostní přístup k rezervacím vstupenek na koncerty jejich oblíbených interpretů. Jedná se o společný projekt se společností Live Nation, jehož prostřednictvím se zatím prodalo téměř 100 tisíc vstupenek.
Ke dvacátému výročí Spotify spustilo speciální funkci umožňující uživatelům sledovat vývoj jejich hudebního vkusu. Během prvních šesti dní ji využilo zhruba 100 milionů lidí. Podle firmy zároveň pomohla dosáhnout historicky nejvyššího počtu nových předplatitelů získaných během jediného dne.
Spotify dále spustilo na trzích, kde jsou dostupné audioknihy, funkci namluvených článků od magazínů jako Rolling Stone, The Atlantic nebo Vogue a představilo novou desktopovou aplikaci Studio by Spotify Labs.
Nová aplikace dokáže pomocí AI generovat personalizované podcasty na základě dat, ke kterým uživatel poskytne přístup, například kalendáře nebo důležitých e-mailů. Může tak vytvářet například ranní briefing na míru. Jde o další krok ve využívání umělé inteligence podobně jako v případě Personal Podcast, jenž umožňuje generovat podcasty na základě svěřených zdrojů nebo zadaných témat.
Výhled na třetí kvartál
Interní odhady na příští kvartál jsou z pohledu trhu smíšené až mírně negativní. Počet platících uživatelů firma cíluje na 305 milionů, což odpovídá konsenzu. Mírně pod odhady je naopak očekávaný provozní zisk ve výši 670 milionů eur i celkový počet měsíčně aktivních uživatelů. Spotify očekává 788 milionů MAUs, zatímco trh by rád viděl hodnoty nad 793 miliony.
Pozitivním překvapením byl naopak výhled tržeb. Ty by měly dosáhnout pěti miliard eur, což je o 70 milionů více, než očekával trh. Hrubá marže by měla činit 33 %.
Výsledky Spotify tak po silném prvním kvartálu působí spíše rozpačitě. Důvodem je zejména pomalejší růst MAUs, nižší ziskovost a smíšený výhled na třetí kvartál. Na druhou stranu Spotify zůstává dominantním hráčem ve svém oboru se zdravou rozvahou a více než devíti miliardami eur v hotovosti. Z pohledu investora tak bude i nadále klíčové sledovat, jak se firmě daří získávat nové uživatele a převádět neplatící posluchače na předplatitele tarifu Premium.