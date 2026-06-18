ČNB rozhoduje o sazbách, podpis mírové dohody uklidňuje trhy a Fed pod Warshem přitvrzuje

Trhy vyhlížejí klíčové rozhodnutí ČNB, od kterého se čeká zvýšení sazeb, zatímco globální dění ovlivňuje dohoda USA s Íránem, která přináší úlevu na trzích a tlačí dolů ceny ropy, a jestřábí signály z Fedu i první pokles akcií SpaceX po rekordním růstu.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,2 %, FTSE 100 -0,6 % a DAX -0,0 %.
Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,5 %, S&P 500 mini +0,7 % a Nasdaq 100 mini +1,1 %.
ČNB dne bude rozhodovat o výši základní sazby. Očekává se navýšení na 3,75 % ze současných 3,5 %.
Chorvatsko se připojuje k rámcové dohodě o prodeji munice velké a střední ráže v hodnotě až 58 miliard EUR, kterou uzavřelo slovenské ministerstvo obrany a holding ZVS (dceřiná společnost CSG). Objednávky budou následovat, ale zatím nebyly kvantifikovány.
Erste Bank dostala nižší doporučení od AlphaValue/Baader na stupni „Reduce“, ale cílová cena byla zvýšena na 117 EUR oproti 116 EUR. Keefe Bruyette & Woods u ní opakuje doporučení Outperform, ale snížil cílovou cenu na 117 EUR ze 121 EUR.
Donald Trump podepsal prozatímní dohodu o ukončení války s Íránem a znovuotevření Hormuzského průlivu. Takzvané memorandum o porozumění nyní vstoupilo v platnost. Cena ropy klesá a futures na akcie rostou díky sázkám obchodníků na rychlé obnovení lodní dopravy přes Blízký východ. Izrael nicméně odmítl žádost USA o ukončení invaze do Libanonu, kde podle místních úřadů a OSN bylo od začátku americko-izraelské války s Íránem zabito více než 3 800 lidí, včetně 247 dětí. Premiér Benjamin Netanjahu, který je terčem rostoucí kritiky Trumpa za komplikace jeho prozatímní mírové dohody, trvá na nutnosti pokračovat v boji proti Íránem podporovanému Hizballáhu. Írán již dlouho tvrdí, že jakákoli mírová dohoda musí zahrnovat Libanon.
Předseda Fedu Kevin Warsh podnítil sázky na zvýšení sazeb jestřábím sdělením: nebude tolerovat vysokou inflaci. Ekonomové chválili Warshův debut jako uhlazený, vybroušený a dobře kontrolovaný, ačkoli někteří uvedli, že se vyhnul náročnějším otázkám ohledně inflace a budoucí politiky.
„Cenová stabilita.“ Tato slova patřila k prvním veřejným prohlášením nového předsedy Fedu poté, co tato centrální banka ponechala sazby na stejné úrovni. Tvůrci politik Fedu se nicméně rozcházeli v názoru ohledně zvýšení ještě letos. Podle nové projekce devět úředníků předpovídá alespoň jedno zvýšení a šest jich očekává alespoň dvě. Dalších devět očekává, že se sazby nezmění, nebo že se sníží. Obchodníci na Wall Street se po konferenci rozhodli prodávat a plně nacenili navýšení sazeb do října. Index S&P 500 klesl po Warshově vystoupení o 1,2 %, zatímco výnos dvouletých státních dluhopisů vzrostl o 16 bazických bodů na 4,21 %. Dolar posílil.
Warsh ale zmínil i jiné záležitosti - uvedl, že jmenuje pracovní skupinu, která prozkoumá rozvahu centrální banky ve výši 6,7 bilionu dolarů, což je první krok k řešení politického problému, který dlouhodobě kritizuje. Vyzval k dramatickému snížení finanční stopy Fedu, která se uprostřed globální finanční krize a pandemie Covid-19 prudce zvýšila. Na svém vrcholu v červnu 2022 se rozvaha zvětšila až na 8,9 bilionu dolarů z pouhých 800 miliard dolarů před téměř dvěma desetiletími.
Akcie SpaceX poprvé od rekordní primární veřejné nabídky akcií klesly, čímž přerušily třídenní růstovou sérii, která se nakupila na téměř 50 %. Akcie raketové a umělé inteligence Elona Muska klesly o 5 % po volatilní seanci, během níž akcie zpočátku vzrostly až o 6 %, než se obrátily dolů. Pokles stáhl SpaceX zpět pod hodnotu Amazonu, čímž se stal šestou největší společností na světě s tržní kapitalizací přibližně 2,5 bilionu dolarů. Akcie jsou ale stále o více než 42 % nad cenou 135 dolarů při primární veřejné nabídce akcií a počet miliardářů.