Evropa zpochybňuje dohodu s Íránem, SpaceX pokračuje v letu vzhůru a Japonsko má nejvyšší sazby za 31 let

Evropská komise zveřejnila detaily financování nových bloků Dukovan, CSG posiluje obrannou spolupráci s Ukrajinou a Doosan Škoda Power získala lepší investiční doporučení. Zároveň přetrvává nejistota kolem Hormuzského průlivu a kroků G7, Japonsko zvedlo sazby nejvýše za 31 let, zatímco pokračuje raketový růst SpaceX.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,0 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,1 %, S&P 500 mini -0,1 % a Nasdaq 100 mini -0,1 %.
Evropská komise zveřejnila notifikační dokumenty k rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany. Ty počítají s tzv. „overnight“ náklady ve výši 20–25 mld. EUR (v pesimistickém scénáři 30–37,7 mld. EUR) bez započtení financování. Projekt zahrnuje očekávanou státní půjčku pro EDU II ve výši 23–30 mld. EUR a cílovou realizační cenu elektřiny 85–105 EUR/MWh v cenách roku 2024. Zprávu hodnotíme jako neutrální, protože náklady má nést stát.
Skupina CSG rozšiřuje spolupráci s ukrajinskou firmou Ukrainian Armor. Cílem je lokalizace výroby motorů pro drony a rakety na základě licence, s plány na další rozšiřování produkce a potenciální vznik společného podniku.
Lokální broker zvýšil doporučení pro Doosan Škoda Power na Držet z předchozího Prodat a zároveň navýšil cílovou cenu na 506 Kč z 437 Kč.
USA se přou se svými evropskými spojenci o to, zda se Hormuzský průliv podaří znovu otevřít do pátku, jak slíbil Donald Trump. Evropané mají praktické otázky ohledně toho, co přesně bylo dohodnuto, než se zavážou k odminovacím operacím a hlídkám. Podle jednoho z představitelů G7 navíc panují mezi členskými zeměmi značné neshody ohledně společného postupu vůči situaci v Íránu.
Japonská centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 1 %, nejvýše za 31 let, a naznačila další postupnou normalizaci politiky, což krátce vyneslo index Nikkei na rekordní úroveň. Dnešní zvýšení sazeb je první od prosince. BOJ na předchozích třech zasedáních udržovala základní sazbu na stejné úrovni. Proti zvýšení úroků byl dnes pouze jeden z osmi členů měnového výboru.
Akcie SpaceX prudce rostly i druhý den po vstupu na burzu. Po pátečním růstu o 19 % přidaly dalších 20 %, čímž se tržní hodnota firmy zvýšila o 412 miliard dolarů. Zavřely na 192,46 USD, tedy o více než 42 % nad upisovací cenou 135 USD. Hodnota společnosti tak přesáhla 2,5 bilionu dolarů a zařadila se mezi šest největších firem na světě, přičemž se přibližuje Amazonu. Názory investorů se ale různí – jedni vidí jedinečnou příležitost, druzí se obávají vysokého rizika. IPO SpaceX jsme pokryli také ve včerejší epizodě Týdenního výhledu s analytikem Branislavem Sotákem.
Nvidia plánuje vydat dluhopisy za 25 miliard dolarů, přičemž poptávka investorů byla více než trojnásobná. To ukazuje silný zájem o expozici vůči boomu umělé inteligence. Firma se tak připojuje k dalším technologickým gigantům, jako je Alphabet či , které masivně financují výstavbu datových center a AI infrastruktury.
Guvernér Kalifornie Gavin Newsom obvinil Donalda Trumpa, že nařídil ministerstvu spravedlnosti zahájit vyšetřování proti jeho osobě i jeho manželce. Pokud by se to potvrdilo, šlo by o dosud nejvýraznější snahu zneužití federálního aparátu proti politickým oponentům. Newsom tvrdí, že se stal Trumpovým cílem kvůli jeho úvahám o prezidentské kandidatuře a obvinil administrativu ze zneužívání soudního procesu.
Tajná služba USA začala používat mobilní aplikaci pro rozpoznávání obličejů, podobnou nástrojům využívaným imigračními úřady. Tato technologie byla nasazena minulý měsíc a postupně se zavádí mezi zaměstnance. Podobné aplikace vyvolaly v minulosti kontroverze kvůli obavám z narušení soukromí a nepřesnosti systému.