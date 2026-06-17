SpaceX pokračuje v letu do stratosféry, Volkswagen je pod tlakem a dnes bude mít premiéru nový šéf Fedu

SMR uspěl s projektem malých reaktorů ve Švédsku, zatímco SpaceX dál raketově roste a posouvá se mezi největší firmy světa. Dnes přijde na řadu premiéra v podobě prvního zasedání Fedu v čele s Warshem. A manažeři mají údajně obavy o existenci této automobilky.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,2 %, FTSE 100 -0,1 % a DAX -0,3 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,1 %, S&P 500 mini +0,2 % a Nasdaq 100 mini +0,7 %.
Rolls Royce SMR, v níž má 20% podíl, vyhrála tendr ve Švédsku na výstavbu tří malých modulárních reaktorů (3×470 MW) pro dceřinou firmu Vattenfallu. Firma odhaduje náklady na výstavbu jednoho SMR zhruba na 70 mld. Kč. Některé odhady naznačují, že marže na jeden reaktor by mohla dosahovat přibližně 250 mil. GBP.
Komerční banka musí od 15. června udržovat vlastní kapitál a způsobilé závazky (MREL) na konsolidované bázi minimálně na úrovni 20,6 % celkové rizikové expozice, což je o 20 bazických bodů méně oproti předchozímu rozhodnutí ČNB.
Obchodníci s opcemi jsou čím dál více rozděleni ohledně krátkodobé trajektorie sazeb Fedu. Jejich protichůdné sázky se liší od snížení až po různé stupně zvýšení v nadcházejících měsících. Nicméně trh swapů s téměř jistotou odhaduje, že centrální banka na svém středečním zasedání ponechá sazby stabilní. Všechny zraky se ale upírají na premiérovou tiskovou konferenci předsedy Kevina Warshe.
SpaceX včera zavřela o 4,83 % výše na 201,80 USD/akcie a svou tržní kapitalizací předběhla . Stala se tak 5. největší akcií na světě. Během včerejšího obchodování dosáhla intradenního růstu o 17 % a předběhla tak krátce i tržní kapitalizaci . Elonu Muskovi trvalo 54 let, aby získal svůj první bilion dolarů. Po dvou dalších obchodních dnech už je na třetině cesty ke svému druhému bilionu. Oproti minulé středě se jeho jmění zvýšilo o téměř 90 %.
Společnosti a oznámily, že budou společně hledat způsoby, jak urychlit výrobu zbraní, jelikož poptávka po velmi drahé americké munici, kterou Pentagon používal ve válce proti Íránu, prudce roste. Společnosti podepsaly memorandum o porozumění s cílem zhodnotit příležitosti k posílení dodavatelských řetězců pro obranu, rozšíření výrobních kapacit a aplikaci komerčních výrobních technik v obranných programech.
Německý automobilový koncern se podle některých svých vedoucích představitelů nachází v existenčním ohrožení. Vyplývá to podle německého časopisu Manager Magazin z výsledků anonymního průzkumu mezi členy představenstva a dozorčí rady podniku. "Vedoucí představitelé projevují nejvyšší míru znepokojení. A představenstvo přiznává, že není jednotné," píše o výsledcích průzkumu Manager Magazin. Koncern již dříve uvedl, že do roku 2030 hodlá v samotném Německu zrušit zhruba 50.000 pracovních míst, což je zhruba 18 procent.
Íránská válka a snaha Trumpovy administrativy bojovat s vysokými cenami plynu se pro Kreml staly dojnou krávou. Po Trumpovu rozhodnutí uvolnit sankce na Rusko nyní tento stát přepravuje téměř rekordní objemy ropy, a to i uprostřed zesílených útoků dronů z Ukrajiny. Průměrné dodávky ropy za čtyři týdny dosáhly v období do 14. června 3,83 milionu barelů denně, což je dosud nejvyšší tempo za rok, ukazují data o pohybu tankerů shromážděná agenturou Bloomberg. Jakékoli ukončení nepřátelských akcí v íránské válce by však mohlo osud Moskvy změnit.