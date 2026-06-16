Menší rozloha, vyšší standardy. Nové rezidenční projekty odrážejí proměňující se realitní trh

Rezidenční bydlení prochází v posledních letech poměrně citelnými proměnami, na kterých se nemalou měrou podílí nároky kupujících. Ty ovlivňují kvalitu a celkový standard nově vznikajících bytů, ale promlouvají také do výběru lokality nebo dispozičního řešení bytových jednotek. Proměňuje se rovněž profil zájemců o nové rezidenční byty.
Developeři tyto změny reflektují napříč trhem a nově vznikající projekty novostaveb takto jasně akcentují aktuální vývoj a měnící se trendy na trhu. Rostoucí nároky klientů se promítají nejen ve zpracování koncových prvků, ale i do počátečních architektonických řešení. Není proto neobvyklé, že nové rezidenční projekty vycházejí z návrhů renomovaných architektonických dílen, které citlivě pracují s danou lokalitou a jejím okolím, ale rovněž důmyslně zdůrazňují celkovou funkčnost, estetickou hodnotu a v neposlední řadě se snaží obyvatelům zprostředkovat takové místo k bydlení, ve kterém se budou cítit dobře.
Vedle zvyšující se kvality standardů ve zpracování nových bytů se rovněž potvrzuje silná role investorů, jejichž pozice postupně promlouvá i do celkové skladby bytových jednotek. Menší dispozice jsou zkrátka stále žádanějším zbožím na realitním trhu a dnes už rozhodně neplatí, že malé byty představují kompromis mezi kvalitou a cenou, ale jsou plnohodnotným produktem, který odpovídá současným potřebám bydlení.
To potvrzuje i Blanka Bilková, manažerka obchodu ze společnosti SATPO, která má na starosti prodej nových bytových jednotek v aktuálně vznikajícím projektu Rezidence Escape v pražské Ruzyni. „Rezidence Escape je koncipována jako symbol moderního městského bydlení, který propojuje bezpečnou lokalitu s kompletní občanskou vybaveností pro komfortní rodinný život i atraktivní investiční příležitost. Jednotky o menší podlahové ploše, typicky 1+kk nebo 2+kk, představují páteř naší nabídky a tvoří přibližně 70 % všech bytů. Poptávka po těchto dispozicích je dlouhodobě velmi vysoká.“
Rezidence Escape vyrůstá v dynamicky se rozvíjející části Prahy 6 – Ruzyni. Tato lokalita, kdysi proslulá zemědělskou a cukrovarnickou tradicí, si dodnes zachovala svůj charakter s prvky vesnické památkové rezervace. Atraktivitu místa dále umocňuje okolní zeleň a široké možnosti volnočasového vyžití.
Blízkost přírody a důraz na klidné bydlení promítlo renomované studio DAM.architekti i do architektonického řešení projektu. Rezidence Espace tak charakterizuje vnitřní oáza zeleně „Gardenia“ a možnost soukromých předzahrádek, které jsou součástí vybraných bytových jednotek. Podle Blanky Bilkové rostoucí nároky kupujících již několik let posouvají standard nově vznikajících rezidenčních budov. „To, co bylo dříve vnímáno jako nadstandard, je dnes považováno jako běžný standard finálního dokončení. Rezidence Escape je toho dobrým příkladem.“
Nové rezidenční bydlení nám tak jasně ukazuje, že jeho budoucnost stojí na kvalitě, lokalitě a schopnosti pružně reagovat na proměňující se potřeby trhu.
(Komerční prezentace)