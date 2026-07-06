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Trhy za sebou mají nejlepší kvartál od roku 2020. Podle stratégů ještě mají kam růst

Trhy za sebou mají nejlepší kvartál od roku 2020. Podle stratégů ještě mají kam růst

06.07.2026 6:02
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Globální akciové trhy mají za sebou mimořádně silné čtvrtletí a podle řady stratégů by růst mohl pokračovat i ve druhé polovině roku. Hlavním motorem mají zůstat technologie a investice do umělé inteligence, stále větší roli ale začínají hrát také rostoucí firemní zisky napříč ekonomikou.

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