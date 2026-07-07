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Technologické tituly korigovaly, investoři vybírali zisky v čipech

Technologické tituly korigovaly, investoři vybírali zisky v čipech

07.07.2026 22:02
Autor: Martin Uher, Patria Finance

Americké akcie dnes oslabily především kvůli výraznému výprodeji výrobců čipů. Segment, který byl letos nejvýkonnější částí trhu a těžil z masivních investic do umělé inteligence, se dostal pod tlak kvůli rostoucím obavám, zda současné valuace odpovídají budoucímu růstovému potenciálu. Přestože technologický sektor výrazně klesal, většina titulů v indexu S&P 500 rostla, což naznačuje pokračující rotaci kapitálu do jiných částí trhu.

Index polovodičových společností propadl o 6 %, zatímco Nasdaq 100 ztratil 2 %. Nepomohly ani rekordní výsledky společnosti Samsung Electronics, které investory nepřesvědčily k návratu do sektoru. Do indexu Nasdaq 100 byla nově zařazena společnost SpaceX. Současně rostly ceny ropy, což vedlo k růstu výnosů státních dluhopisů.

Výrobci čipů přitom ještě nedávno uzavřeli nejlepší čtvrtletí ve své historii. Silná poptávka po AI infrastruktuře, datových centrech a výpočetním výkonu vytáhla sektor na rekordní úrovně. Po prudké rally však stále více investorů přemýšlí, zda není očekávaný růst již plně započítán v cenách akcií.

Podle UBS zůstává dlouhodobý příběh umělé inteligence velmi silný a sektor polovodičů i hardwaru nadále nabízí zajímavé příležitosti. Další fáze růstu trhu by však podle analytiků měla být širší a neměla by stát pouze na několika technologických lídrech. Investoři by proto měli dbát na dostatečnou diverzifikaci portfolií.

Vedle technologického sektoru trhy sledovaly i geopolitický vývoj. Americká ropa vzrostla nad 70 dolarů za barel poté, co ministerstvo financí zrušilo výjimku umožňující prodej íránské ropy. Rozhodnutí následovalo po dalších útocích na tankery v Hormuzském průlivu. Obavy z vyšších cen energií podpořily růst výnosů desetiletých státních dluhopisů nad 4,5 %.

Podle Morgan Stanley začíná momentum výrobců čipů slábnout a investoři se vracejí k technologickým firmám, které letos zaostávaly, včetně velkých cloudových a internetových společností. Analytici upozorňují, že současná rotace uvnitř technologického sektoru může být důležitější než samotný přesun kapitálu mezi jednotlivými odvětvími trhu.

Tržní stratégové zároveň připomínají, že růst akcií se během posledních 4 až 6 týdnů výrazně zpomalil. Zatím to však vnímají spíše jako oddechový čas po mimořádně silné rally z dubna a května než jako začátek výraznější korekce. Pozornost investorů se nyní obrací k výsledkové sezóně, kterou v příštím týdnu odstartují velké banky.

Klíčovou otázkou bude, zda technologické firmy dokážou překonat velmi vysoká očekávání analytiků. Podle některých stratégů hrozí, že zejména hyperscale společnosti nedokážou naplnit optimistické odhady trhu, což by mohlo vyvolat další korekci v technologickém sektoru. Celkový trh by se však mohl udržet díky pokračující rotaci do sektorů, které dosud zaostávaly.

Z firemních zpráv zaujalo, že nová emise dluhopisů Amazonu v objemu 25 miliard dolarů přilákala poptávku ve výši 62 miliard dolarů, což je výrazně méně než u rekordní emise z března. Americký úpis akcií společnosti SK Hynix v objemu 28 miliard dolarů je několikanásobně přeupsán. Meta představila nový model pro generování obrázků pomocí umělé inteligence. Microsoft začíná ve vybraných produktech postupně nahrazovat modely OpenAI a Anthropic vlastními řešeními s cílem snížit náklady. Podle agentury Reuters vyvíjí čínský DeepSeek vlastní čipy pro AI infrastrukturu.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně S&P 500: -0,45 %, Nasdaq 100 : -1,77 % a Dow Jones : -0,25 %.



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