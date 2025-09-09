Hledat v komentářích

Detail - články
Těžaři Anglo American a Teck se spojí, vznikne přední světový těžař mědi

09.09.2025 10:43
Autor: ČTK

Britská těžařská společnost Anglo American se dohodla na fúzi s kanadskou firmou Teck Resources. Spojením vznikne přední světový těžař mědi a dalších důležitých minerálů. Společnosti to oznámily v dnešním tiskovém prohlášení.

Spojení by mělo být dokončeno za 12 až 18 měsíců, v závislosti na schválení regulačních orgánů. Nově vzniklá společnost se bude jmenovat Anglo Teck. Akcionáři Anglo American v ní budou vlastnit podíl 62,4 procenta a zbývajících 37,6 procenta akcionáři kanadské Teck. Tržní kapitalizace obou společností přesahuje 53 miliard USD (1,1 bilionu Kč). Sídlo nové firmy bude v Kanadě a s akciemi se bude obchodovat primárně na londýnské burze.

Ředitel firmy Teck Jonathan Price upozornil, že sloučená společnost bude jedním z pěti největších světových producentů mědi. Aktiva pro těžbu a zpracování bude mít v Kanadě, Spojených státech, Latinské Americe a jižní Africe. Kromě mědi skupině patří také podniky zabývající se prémiovou železnou rudou, zinkem a hnojivy.

Obě společnosti byly v posledních letech centrem zájmu o převzetí kvůli svým rozsáhlým aktivitám v těžbě mědi. O Teck usilovala firma Glencore a o Anglo American BHP, upozornila agentura Reuters.

Poptávka po mědi v posledních letech prudce vzrostla. Důvodem je přechod na čistší energii. Měď se používá pro solární panely, větrné turbíny či baterie elektromobilů.


