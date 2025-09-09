Těžaři Anglo American a Teck se spojí, vznikne přední světový těžař mědi

Britská těžařská společnost se dohodla na fúzi s kanadskou firmou Teck Resources. Spojením vznikne přední světový těžař mědi a dalších důležitých minerálů. Společnosti to oznámily v dnešním tiskovém prohlášení.
Spojení by mělo být dokončeno za 12 až 18 měsíců, v závislosti na schválení regulačních orgánů. Nově vzniklá společnost se bude jmenovat Anglo Teck. Akcionáři v ní budou vlastnit podíl 62,4 procenta a zbývajících 37,6 procenta akcionáři kanadské Teck. Tržní kapitalizace obou společností přesahuje 53 miliard USD (1,1 bilionu Kč). Sídlo nové firmy bude v Kanadě a s akciemi se bude obchodovat primárně na londýnské burze.
Ředitel firmy Teck Jonathan Price upozornil, že sloučená společnost bude jedním z pěti největších světových producentů mědi. Aktiva pro těžbu a zpracování bude mít v Kanadě, Spojených státech, Latinské Americe a jižní Africe. Kromě mědi skupině patří také podniky zabývající se prémiovou železnou rudou, zinkem a hnojivy.
Obě společnosti byly v posledních letech centrem zájmu o převzetí kvůli svým rozsáhlým aktivitám v těžbě mědi. O Teck usilovala firma a o BHP, upozornila agentura Reuters.
Poptávka po mědi v posledních letech prudce vzrostla. Důvodem je přechod na čistší energii. Měď se používá pro solární panely, větrné turbíny či baterie elektromobilů.