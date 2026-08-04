Zitron: Celé odvětví datových center je těžce závislé na OpenAI a ta zase na externím přísunu kapitálu

Co investoři vlastně získávají, když investují do akcií společností , a ? To je podle ředitele EZ Primary Research Eda Zitrona klíčová otázka a odpověď naznačuje například to, jak by se měly vyvíjet tržby v oblasti cloudových služeb Googlu. Zatímco se totiž očekává, že vysoké investice do AI infrastruktury přinesou podobným společnostem diverzifikovaný růst příjmů, realita se může odlišovat. Navíc expert přidal řadu dalších úvah na téma umělé inteligence a s ní souvisejících investic.
Zitron řekl, že podle jedné z analýz banky bude 27 % letošních tržeb u cloudových služeb Googlu generováno dvěma společnostmi – OpenAI a Anthropic. Příští rok už by to mělo být více než 48 %, což v absolutním vyjádření představuje 124 miliard dolarů. K tomu expert dodal, že investoři nakupují akcie společností investujících do AI infrastruktury ve víře, že tyto výdaje firmám zajistí diverzifikované příjmy z vysoké poptávky po AI službách. Výše uvedené ale ukazuje, že bude tyto služby „prodávat dvěma neziskovým společnostem… Většina lidí neví, že OpenAI je velkým klientem Cloudu.“
OpenAI podle Zitrona generuje nemalou část příjmů i u cloudových služeb a Amazonu. „Všem je prodáváno to, co je podle mého názoru lež, určitý skandál,“ komentoval tuto situaci, kdy podle něj existuje velká provázanost výsledků hyperscalerů a jejich růstu s poskytováním jejich služeb společnosti OpenAI a Anthropic. První z nich přitom mluvila o letošním vstupu na akciový trh, nyní se spíše hovoří o příštím roce.
Právě IPO společnosti OpenAI by podle experta mohlo být určitým zlomem, kdy věci vyplynou na povrch. Včetně toho, jak „těžce centralizované“ je celé odvětví datových center a jejich příjmů. Tedy jak závislé jsou na poskytování služeb pro OpenAI, která je zase ve svém dalším podnikání a rozvoji závislá na externím přísunu kapitálu. Zitron už před časem psal o tom, že podle dostupných informací „společnost OpenAI dosáhla v roce 2025 tržeb ve výši 13,07 miliardy dolarů a její čistá ztráta činila 38,53 miliardy dolarů“.
Pokud má být využita plánovaná kapacita nově budovaných datových center, nestačí na to podle experta poptávka ze strany zmíněných dvou firem. „OpenAI je společnost, která pálí hotovost,“ velká část jejího financování jde ze strany Softbank. K tomu expert zmínil stále aktivnější čínské společnosti a modely umělé inteligence, které mohou pro americké firmy představovat konkurenci a tlak na tržby. Tedy budoucí využití v současnosti budovaných kapacit.
Zitron také připomněl, že společnosti jako bývaly málo investičně a kapitálově náročné, generovaly vysoký volný tok hotovosti a měly velkou zásobu hotovosti v rozvaze. Investice do datových center to změnila a nyní jde o společnosti s vysokými hmotnými aktivy, které podle výše uvedeného využívá jen pár zákazníků. Navíc zmíněné dvě společnosti nebudou schopné využít nově budované kapacity. A bez nich podle experta poptávka také dostatečná nebude.