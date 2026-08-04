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    Lufthansa zhoršila výhled a akcie prudce padají. Náklady na palivo začínají tvrdě dopadat na aerolinky

    Lufthansa zhoršila výhled a akcie prudce padají. Náklady na palivo začínají tvrdě dopadat na aerolinky

    04.08.2026 12:35
    Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

    Německá Lufthansa výrazně zhoršila výhled hospodaření pro letošní rok a upozornila na rostoucí tlak vyšších cen paliva, který vedl k výraznému snížení letošních odhadů. Vedení reaguje rozsáhlými úspornými opatřeními, omezením nerentabilních linek, snižováním investic a reorganizací provozu. Přesto Lufthansa upozorňuje, že poptávka po cestování zůstává silná, zejména na asijských trasách, a pozitivní výsledky nadále vykazuje také segment nákladní dopravy.

    Volatilita cen leteckého paliva a kratší doba mezi rezervací a samotnou cestou komplikují snahy Lufthansy o zvýšení ziskovosti. Tato německá aerolinka nově snížila odhad upraveného provozního zisku EBIT za celý rok do rozmezí 1,7 až 2,2 mld. EUR a ruší tak předchozí očekávání „výrazně vyššího“ zisku než loni. Akcie odepisují přes 10 %.

    DL

    Lufthansa se zároveň podobně jako IAG vzdala plánů na růst kapacity. Nově očekává, že přepravní kapacita zůstane na úrovni roku 2025, zatímco dříve počítala s růstem až o 2 %. Finanční ředitel Till Streichert uvedl, že výhled na druhé pololetí zůstává velmi nejistý a prognózování je čím dál obtížnější. Vedení však věří, že vysoká poptávka po cestování spolu s disciplínou v nákladech a kapacitách pomůže kompenzovat významnou část rostoucích nákladů.

    Nový výhled navazuje na slabším druhé čtvrtletí, kdy se zisk propadl o více než polovinu na 383 mil. EUR. Analytici přitom očekávali přibližně 477 mil. EUR. Hlavním důvodem byl meziroční nárůst nákladů na palivo o 750 mil. EUR. Právě kolísání cen ropy se stává významným problémem i pro další evropské aerolinky, například Ryanair nebo easyJet. Lufthansa také snížila plánované kapitálové výdaje. Nově očekává investice kolem 2,5 mld. EUR oproti dříve plánovaným 2,9 mld. EUR, především kvůli nižšímu počtu dodaných letadel.

    Letošní rok je pro Lufthansu náročnější a komplikuje tak snahy generálního ředitele Carstena Spohra zlepšit ziskovost. Náklady na palivo prudce vzrostly kvůli konfliktu na Blízkém východě a jen vyšší ceny paliva letos budou Lufthansu stát dodatečných 1,5 mld. EUR. Aerolinka se navíc během jednání o mzdách potýkala se stávkami pilotů a palubního personálu, které ji ve druhém čtvrtletí stály nejméně 150 mil. EUR.

    V reakci na rostoucí náklady společnost urychlila uzavření regionální dceřiné společnosti CityLine, zrušila přibližně 20 tisíc nerentabilních krátkých letů a vyřadila starší letadla s vysokou spotřebou paliva. Současně plánuje do roku 2030 zrušit 4 000 administrativních pracovních míst a přesunout část provozu z nákladově náročné hlavní značky Lufthansa k novějším aerolinkám Discover Airlines a City Airlines, kde mohou být personální náklady až o 40 % nižší.

    Pozitivním bodem zůstává nákladní doprava. Divize Lufthansa Cargo zvýšila ve druhém čtvrtletí zisk téměř o 60 %. A také uvedla, že celková poptávka po cestování zůstává silná a výnosy na asijských linkách byly o více než 13 % vyšší než před rokem.

    Navzdory současným problémům Lufthansa nadále usiluje o růst. Spolu s Air France-KLM minulý týden podala závaznou nabídku na získání menšinového podílu v portugalském státním dopravci TAP Air Portugal, který je atraktivní zejména díky silné pozici na trzích Latinské Ameriky. Nabídky nyní posuzuje státní holding Parpública.


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