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    Evropské akcie těží z nečekaně silných výsledků. A je tu prostor pro ještě další růst

    Evropské akcie těží z nečekaně silných výsledků. A je tu prostor pro ještě další růst

    04.08.2026 10:50
    Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

    Evropské akcie vstoupily do druhé poloviny roku podpořené překvapivě silnou výsledkovou sezonou, která výrazně překonala očekávání investorů. Zisky společností z indexu MSCI Europe meziročně vzrostly o 14 % a více než polovina firem dokázala překonat odhady analytiků.

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