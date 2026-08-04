Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
    více...
     

    Detail - články
    CSG posiluje výrobu munice. V Německu investuje miliardy do strategických surovin pro evropskou obranu

    CSG posiluje výrobu munice. V Německu investuje miliardy do strategických surovin pro evropskou obranu

    04.08.2026 10:35
    Autor: ČTK

    Zbrojařská skupina Czechoslovak Group pokračuje v rozsáhlé expanzi výrobních kapacit v Evropě. Po loňské akvizici výrobce nitrocelulózy nyní získala průmyslový areál v německém Sasku, kde plánuje investovat 100 milionů eur do výroby nitroglycerinu, energetických materiálů a munice.

    Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) získala průmyslový areál v Německu, kde chce vyrábět energetický materiál, jako je nitroglycerin, a munice. Investovat chce do projektu 100 milionů eur (2,4 miliardy korun), kupní cenu ale nezveřejnila.

    Areál Gnaschwitz, který má 57 hektarů, se nachází nedaleko saského Budyšína a CSG ho získala od španělské společnosti MAXAM, jež patří mezi největší evropské výrobce průmyslových trhavin a vojenských energetických materiálů.

    CSG chce v tomto areálu vyrábět nitroglycerin a další produkty na jeho bázi. Podle skupiny představují klíčové suroviny pro výrobu dvousložkových i vícesložkových střelných prachů, které slouží jako pohonné náplně pro malorážovou, středněrážovou i velkorážovou munici. Produkce nitroglycerinu a navazujících produktů bude určena pro potřeby společností patřících pod CSG i pro zákazníky mimo skupinu.

    V první fázi investice chce také CSG vybudovat výrobní kapacity pro munici a muniční komponenty. "Tato investice přispěje k rozšíření výrobních kapacit, po nichž v Německu i celé Evropě dlouhodobě roste poptávka," stojí v tiskové zprávě.

    V areálu Gnaschwitz je podle skupiny do budoucna prostor i pro další rozvoj. Stávající infrastruktura umožňuje rozšířit výrobu například o sestavování munice středních ráží, tankové a 120milimetrové minometné munice nebo výrobu muničních komponentů.

    CSG už v Německu má závod na výrobu energetických materiálů. Minulý rok dokončil slovenský výrobce munice MSM Group, který patří pod CSG, převzetí průmyslového parku Walsrode v Bomlitzu, kde se vyrábí nitrocelulóza. Ani tehdy skupina kupní cenu neuvedla, ale Seznam Zprávy tehdy informovaly, že šlo o obchod za miliardy korun. V minulosti pak skupina usilovala i o získání českého státního výrobce výbušnin a střeliva Explosia.

    CSG je přední evropská obranná průmyslová skupina, nejvyšší vedení sídlí v Praze. Výrobní závody má ve Spojených státech, v Británii, ve Španělsku, v Itálii, Německu, Česku, na Slovensku, v?Srbsku a Indii. Zaměstnává více než 14.000 lidí, loni vykázala tržby 6,7 miliardy eur (162 miliard Kč). S akciemi CSG se od ledna obchoduje na amsterodamské a pražské burze, přičemž od té doby ztratily přes polovinu hodnoty.


    Čtěte více:

    Zbrojař Strnad diverzifikuje. Mimo zbrojní sektor plánuje nasadit až 10 miliard eur
    15.05.2026 11:09
    Zbrojař Strnad diverzifikuje. Mimo zbrojní sektor plánuje nasadit až 10 miliard eur
    Michal Strnad rozjíždí ambiciózní diverzifikační strategii, která může...
    Strnadova CSG a jihoafrická Reunert založí společnou firmu na výrobu zapalovačů pro velkorážovou munici na Slovensku
    22.05.2026 16:30
    Strnadova CSG a jihoafrická Reunert založí společnou firmu na výrobu zapalovačů pro velkorážovou munici na Slovensku
    Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele...
    CSG a Ukrainian Armor se dohodly na výrobě pohonných jednotek pro střely a drony
    16.06.2026 13:59
    CSG a Ukrainian Armor se dohodly na výrobě pohonných jednotek pro střely a drony
    CSG dál posiluje svou pozici v obranném průmyslu – její společnost Avi...
    Strnad má podle médií zájem o podíl v Pirelli
    06.07.2026 10:00
    Strnad má podle médií zájem o podíl v Pirelli
    Český zbrojař Michal Strnad vyjednává o koupi 14procentního podílu v i...


    Váš názor
    Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
    Aktuální komentáře
    04.08.2026
    12:35Lufthansa zhoršila výhled a akcie prudce padají. Náklady na palivo začínají tvrdě dopadat na aerolinky
    11:46Techy fungují, ropa moc nezlobí a výsledky trhům svědčí  
    10:50Evropské akcie těží z nečekaně silných výsledků. A je tu prostor pro ještě další růst  
    10:35CSG posiluje výrobu munice. V Německu investuje miliardy do strategických surovin pro evropskou obranu
    9:10Rozbřesk: Komunikační revoluce Fedu začíná být nebezpečnou hrou s ohněm
    8:53Palantir září díky AI, Lufthansa doplácí na drahá paliva a Evropu mezitím ochromuje historické sucho  
    6:01Zitron: Celé odvětví datových center je těžce závislé na OpenAI a ta zase na externím přísunu kapitálu
    03.08.2026
    22:00Americké trhy se vrací do optimistické nálady  
    17:13Od SSSR přes Brazílii, Japonsko po Čínu. Nebo i USA?
    15:54PODCAST Týdenní výhled: V centru pozornosti AMD a Palantir  
    15:18Korejský výprodej slábne. Investoři AI akciím věří dál, problémem byla hlavně finanční páka  
    14:28TotalEnergies kupuje od Shellu evropské portfolio a navazuje na partnerství s EPH
    12:09Warshovo „ticho“. Je ještě brzy říkat, že se trhům stýská po Powellovi?
    11:02Český průmysl dál roste, tempo oživení však v létě zpomalilo
    10:31Rozvíjející se trhy čelí zkoušce. AI, drahá ropa a vyšší sazby vytvářejí nebezpečnou kombinaci  
    9:29Šéf Fedu zvažuje revoluci v měnové politice. Počet zasedání by mohl klesnout
    8:50Rozbřesk: Nabitý týden v Česku. Makro data v čele s inflací a zasedání ČNB
    8:49ČEZ zahajuje výplatu dividend, trhy sázejí na uklidnění situace s Íránem a Fed zvažuje změnu fungování  
    6:09Yardeni: Obrovský majetek živící spotřebu. Jediné, na čem záleží, je akciový trh
    02.08.2026
    9:13Víkendář: Jaká je skutečná dluhová zátěž a co s ní udělalo pár posledních let?

    Související komentáře
    Nejčtenější zprávy dne
    Nejčtenější zprávy týdne
    Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Kalendář událostí
    ČasUdálost
    16:00USA - Nově otevřená prac. místa
    UDÁLOSTI ONLINE
    Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
    Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět