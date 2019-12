Euro po oteplení v ameriko-čínských vztazích roste, evropské burzy mohou otevřít v plusu

Velké západoevropské akciové burzy by mohly otevřít v plusu, i když obchodování v Asii bylo smíšené. Spojené státy sice v souladu s pátečními proklamacemi nezavedly v neděli plánovaná dodatečná cla na čínské zboží. To se však již očekávalo. Investoři si přitom uvědomují, že první část obchodní dohody mezi USA a Čínou, oznámená v pátek, stále čeká na podpis a nemusí odrážet pokračující neshody mezi oběma ekonomikami.

Jasné například není, jak Peking zajistí vyšší nákupy amerických zemědělských produktů, ke kterým se zavázal, ale ani to, jak rychle Spojené státy splní slíbené snížení zářijových cel na polovinu.

Z druhé největší ekonomiky přišla dnes nad ránem ovšem pozitivní data. Průmyslová výroba i maloobchodní tržby v listopadu stouply více, než se čekalo. Naopak investice do fixního majetku stouply za prvních 11 měsíců roku o 5,2 %, nejpomaleji přinejmenším od roku 1998. Čínská měna roste, to ale může souviset se skutečností, že Peking stanovil denní fixing pro svou měnu na nejsilnější úrovni za čtyři měsíce.

Čína podle agentury AP také uvedla, že odloží plánované zavedení cel na dovážené americké automobily a další zboží.

Mírné oteplení mezi USA a Čínou: Země nezavedou plánovaná cla za stovky miliard dolarů - https://t.co/Sa7nF1svfG pic.twitter.com/o8FotM13zq — Patria.cz (@PatriaCZ) December 16, 2019

Druhou seanci za sebou roste také britská libra, kterou po vítězství premiéra Johnsona ve čtvrtečních předčasných volbách živí optimismus ohledně brexitu. Euro k dolaru nad ránem přidává na 1,1147. Společná evropská měna lehce posiluje také k české koruně, která je ráno na 25,488 za euro. K dolaru je koruna vlivem slábnoucí americké měny silnější na 22,858 za dolar.

Babiš v LN: V Národním investičním plánu projekty za 8 bilionů Kč - https://t.co/WngCBKMW9g pic.twitter.com/chxR5g51Ss — Patria.cz (@PatriaCZ) December 16, 2019

Akcie v Tokiu a v Hongkongu dnes klesly, zářila naopak australská burza. Futures na index blue-chips eurozóny jsou v plusu o 0,5 %, futures na německý DAX přidávají 0,4 %. V zeleném jsou i americké akciové futures, jakkoli zde jsou zisky omezenější. Zlato drží zisky.

V tuzemsku se dnes významné kurzotvorné zprávy nečekají. Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro dnešní Lidové noviny řekl, že Národní investiční plán je pro období do roku 2050 a obsahuje více než 20.000 investičních projektů v celkové výši asi osm bilionů korun.

Odchod Británie z EU oslabí podle společnosti takzvaný jaderný blok, tedy skupinu států v unii, které využívají k výrobě elektřiny jaderné elektrárny. obchoduje na britských velkoobchodních trzích s energiemi, kde není jasné, jak bude situace po brexitu vypadat. Jaderná elektrárna Temelín ale nečeká ani při takzvaném tvrdém brexitu významnější nárůst nákladů, řekli mluvčí skupiny Ladislav Kříž a temelínské elektrárny Marek Sviták.