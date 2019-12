Asijským akciím se dařilo, nálada ale pomalu vyprchává

Hlavní západoevropské burzy mohou v úvodu dnešního obchodování přešlapovat na místě, ačkoli v Asii se ještě akciím dařilo.

Nejlépe si v asijském obchodování vedly akcie v Hongkongu a v Číně, rostla ale také burza v Tokiu a v Soulu. Investoři přemítali, jaká je v závěru neklidného roku ještě vidina zisků. Celkově se ale nálada na globálních trzích po zrušení chystaných cel na čínské zboží, plánovaných na minulou neděli, zlepšila. Ukazatel globálních akcií se vyšplhal na rekordní maximum, tchajwanský index Taiex dosáhl nejvyšších hodnot od února 1990 a hongkongský dolar zažívá nejlepší rally za osm let. Nepatrně vzhůru míří také futures na širší americký index S&P 500, který v pondělí i díky dozvukům americko-čínské dohody uzavřel na novém historickém maximu.

Futures na index blue-chips eurozóny jsou ale na červené nule, futures na FTSE 100 odepisují 0,2 % a futures na DAX jsou také na červené nule.

Na rekordní maximum nad 2000 USD/unci se na spotovém trhu vyšplhalo palladium, které žene globální nedostatek. Ropa zůstává v blízkosti tříměsíčního maxima a zlato ráno stagnuje na 1476 USD za unci.

Eurodolar po nepřesvědčivém asijském obchodování také stagnuje a britská libra se po dvou dnech zisků začala dívat dolů. Premiér Boris Johnson se rozhodl změnit zákon, aby zajistil, že přechodová etapa pro odchod Británie z EU se neprotáhne do roku 2021. To by ale mohlo předznamenávat problémy, protože podle většiny pozorovatelů bude vyjednání obchodní dohody mezi EU a Británií vyžadovat více času.

Analytici Patrie v ranním komentáři upozorňují, že podepsal dohodu o poskytnutí úvěru od Evropské investiční banky ve výši 330 milionů EUR, peníze mají jít na zlepšení tuzemské distribuční sítě. Zpráva by podle nich ale neměla mít na titul vliv.

