Libra koriguje zisky kvůli politice, akcie opouští euforie

Zatímco Asie ještě doháněla včerejší euforii na západních akciových trzích, evropské obchodování se rozjíždí ve výrazně střízlivějším duchu a hlavní indexy klesají zhruba o půl procenta. V klidu nadále zůstávají dluhopisy na hlavních trzích nebo zlato. Ty se nedostaly pod tlak při poslední jízdě akcií a dnes také zhruba drží pozice.

Ani eurodolar se příliš nehýbe při aktuálním kurzu 1,1145. Jiné je to ovšem s britskou librou. Ta včera večer a potom i dnes koriguje výrazné povolební zisky. Padá už o více než procento. Poté, co se trh naladil na příznivé vyřešení brexitu, totiž britská vláda zvyšuje riziko nových problémů v příštím roce. Premiér Johnson chce prosadit zákon zakazující prodloužení přechodného období vyjednaného s EU po jejím opuštění za konec příštího roku. Británie by tak s EU musela do roka dát dohromady obchodní smlouvu, což je poměrně šibeniční termín.

Trhům momentálně neukazují směr žádné jiné zásadní zprávy. U akcií jde spíše o konsolidaci po nové růstové vlně, na dalších trzích je klid. Vzhledem k tomu, že klíčové rizikové události bychom pro tento rok měli mít za sebou, by trhy mohly spokojeně směřovat ke svátečnímu obchodování už za malých změn.

Na programu dnes máme americkou průmyslovou výrobu a vystoupení pánů Kaplana a Rosengrena z Fedu. Nemělo by však jít o silné kurzotvorné impulsy.

Pražská burza celkově balancuje kolem včerejšího závěru, když růst většiny titulů kompenzuje propad Avastu a Monety. Koruna má tendenci korigovat včerejší zisky na páru s eurem i dolarem. Kurzy stoupají na 25,48, respektive 22,86.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:54 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4845 0.1728 25.4918 25.4318 CZK/USD 22.8591 0.1279 22.8892 22.8185 HUF/EUR 330.4081 0.5402 331.0300 328.7400 PLN/EUR 4.2595 0.0370 4.2665 4.2577

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7993 0.2354 7.8055 7.7901 JPY/EUR 122.1650 0.0590 122.2052 121.9281 JPY/USD 109.5940 0.0196 109.6300 109.5480

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8460 1.2859 0.8473 0.8396 CHF/EUR 1.0965 0.1251 1.0967 1.0943 NOK/EUR 10.0813 0.3957 10.0853 10.0551 SEK/EUR 10.4631 0.2332 10.4714 10.4378 USD/EUR 1.1147 0.0130 1.1149 1.1129

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4603 0.4235 1.4611 1.4537 CAD/USD 1.3177 0.1083 1.3187 1.3162