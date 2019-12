Rozbřesk: Nepřesvědčivé výsledky PMI v eurozóně, koruna před ČNB sílí

Už jen den zbývá do posledního letošního zasedání ČNB, kde budou centrální bankéři opět řešit otázku, zda zvýšit či nezvýšit úrokové sazby. A znovu bude na stole nejenom otázka naplňování aktuální prognózy, ale také vyhodnocení dalších nových čísel z domácí a zahraniční ekonomiky, která více méně postrádají důvod k optimismu. Příkladem budiž včera zveřejněný předběžný PMI za eurozónu, Německo a Francii, který sice na první pohled nevypadal nijak zle (v Německu se dokonce symbolicky zvýšil), nicméně zas až taková hitparáda to nebyla.

Nejenže jsou tyto indexy stále velmi nízko, ale především je tento souhrnný index pohledem spíše do nedávné minulosti (hodnotí aktuální situaci), zatímco postrádá jakýkoliv náznak alespoň do nejbližší budoucnosti. Nové zakázky v průmyslu totiž stojí stranou souhrnného (kompozitního) indexu a ani tentokrát nevyznívají nijak optimisticky. Sice se zvolnil jejich propad, nicméně dál ubývají. A to rozhodně není dobrá zpráva zejména pro německou ekonomiku, která ještě nedávno koketovala s recesí. Slabý průmysl k ekonomickému růstu nepřispěje, a tak se i nadále musí – nejenom německá – ekonomika spoléhat na služby a to zejména na spotřebitele. Alespoň tam totiž PMI za eurozónu dosáhl čtyřměsíčního maxima.



A dvojí pohled jako na PMI umožňují i nejnovější statistiky registrací nových osobních automobilů v EU zveřejněné právě dnes. Listopadový růst o skoro pět procent je nepochybně velmi dobré číslo, i když asi nelze až tak úplně ignorovat loňský nízký srovnávací základ (-7,7 %). Proto je i tentokrát dobré podívat se spíše na vývoj od začátku roku, z něhož plyne, že evropský trh v podstatě stagnuje (-0,3 %). Na největším národním trhu (v Německu) poptávka po nových vozech dál svižně narůstá, zatímco na tom druhém (britském) dochází stejně jako u sedmi dalších k mírnému poklesu.

V každém případě pro některé automobilky jsou evropské výsledky prodejů dílčí vzpruhou v čase, kdy se jejich exportní trhy stále ještě ubírají jižním směrem. Na obrat celého průmyslu však ani dnešní statistiky aut stačit nebudou, neboť pro příští rok se počítá spíše s poklesem evropských registrací. Velkou nejistotou však přestavuje přechod k „zelenému“ pohonu. Není totiž vůbec jisté, nakolik je současná silná poptávka – zvláště po SUV – vlastně formou přípravy spotřebitelů na změnu nabídky aut v příštích letech.



TRHY



CZK a dluhopisy



Koruna se včera dál sesunula pod hranici 25,50 EUR/CZK a je tak aktuálně o procento silnější, než si ve své prognóze „naplánovala“ ČNB. Koruna tak vlastně svoji silou pracuje za ČNB, která se už zítra bude rozhodovat, zda zvýšit či nezvýšit její hlavní úrokovou sazbu. Čísla z ekonomiky ji k tomu rozhodně nenutí, zahraniční nejistoty a rizika se rozhodně ještě nerozplynuly a navíc koruna sílí. Lepší argumenty pro stabilitu sazeb snad nejde ani najít.



Zahraniční forex



Další měsíc a další slabá data ohledně podnikatelských nálad v eurozóně. Ačkoliv jde s ohledem na volby v Británii o trochu staré číslo, tak prosincové indexy PMI z eurozóny a Německa jsou znovu zklamáním. Jak se ale ukázalo, tak eurodolaru slabá evropská PMI uškodit nedokázala.



Dnes bude trh sledovat výsledky amerického průmyslu, což může být zajímavé v kontextu nedávné stávky v GM a průběžných problémů Boeingu se strojem 737 MAX.



Dnes zasedá maďarská centrální banka. Ta sice čelí relativně vysoké inflaci, avšak může být spokojena, že forint spolu s celou střední Evropou posílil. Žádná akce od MNB se sice v otázce úroků nečeká, ale důležité může být sdělení, že už nepřevažují protiinflační rizika.



Ropa



Ropa Brent se drží na dostřel hranice 65 dolarů za barel a vyčkává na první důležitá čísla tohoto týdne. Těmi budou dnes zásoby ve Spojených státech z dílny Amerického petrolejářského institutu, předskokan zítřejších oficiálních čísel od EIA. Mimoto zůstává pozornost ropného trhu zaměřena také na další vývoj v americko-čínských obchodních jednáních, respektive na detailnější informace o první fázi dohody.