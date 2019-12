Slovenská centrální banka opět zhoršila výhled růstu ekonomiky

Slovenská centrální banka (NBS) snížila výhled růstu ekonomiky na tento i příští dva roky, a to shodně o 0,2 procentního bodu. Důvodem je slabší zahraniční poptávka, na které je exportně orientované slovenské hospodářství závislé. NBS to dnes uvedla ve své nové prognóze. Od loňského podzimu NBS výhled letošního vývoje slovenské ekonomiky opakovaně zhoršila.



NBS nejnověji počítá na letošní rok s růstem hrubého domácího produktu (HDP) Slovenska o 2,3 procenta, na příští rok pak o 2,2 procenta. V letech 2021 a 2022 by tempo růstu slovenské ekonomiky mělo zrychlit na 2,5 a 2,6 procenta.



"V zahraničí jsou určité problémy, které oslabují potenciál růstu naší ekonomiky. Žádná tragédie se ale nekoná. Naše ekonomika bude růst téměř dvojnásobně vyšší rychlostí než eurozóna," řekl novinářům guvernér NBS Peter Kažimír. Za možná rizika pro očekávaný vývoj slovenské ekonomiky NBS označila vystoupení Británie z EU a protekcionistická opatření ve světovém obchodě.



Ještě před rokem NBS předpokládala, že slovenská ekonomika letos vzroste až o 4,3 procenta.



Odhady vývoje inflace, nezaměstnanosti či mezd NBS změnila jen mírně, případně ponechala na dosavadních předpokladech. To znamená, že tempo inflace podle mezinárodní metodiky zpomalí z letošních 2,7 procenta na 1,7 procenta v roce 2022. NBS také očekává zpomalování tempa růstu mezd, míra nezaměstnanosti by se měla zvýšit nad šest procent.