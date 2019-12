Míra nezaměstnanosti v Británii se drží nejníže za téměř 45 let

Míra nezaměstnanosti v Británii v tříměsíčním období do konce října zůstala na 3,8 procenta, nejníže za téměř 45 let. Oznámil to dnes britský statistický úřad ONS. Zaměstnavatelé překvapivě nabírali další lidí, zatímco analytici očekávali, že zaměstnaných ubude. Míra zaměstnanosti tak vystoupila na rekordních 72,6 procenta.



Počet zaměstnaných se od srpna do října zvýšil o 24.000 lidí na 32,8 milionu. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali pokles o 10.000 lidí. Počet lidí bez práce pak ve stejném období klesl o 13.000 na 1,281 milionu.



V říjnu rostla britská ekonomika nejpomaleji za sedm let. Dopadly na ni světové obchodní spory, blížil se termín brexitu, později odložený, a také předčasné volby. Ty minulý týden s převahou vyhráli konzervativci premiéra Borise Johnsona. V 650členné Dolní sněmovně získali absolutní většinu, což otevírá cestu k brexitu na konci ledna příštího roku.



Trh práce si udržel dobrou kondici. Částečně kvůli tomu, že zaměstnavatelé upřednostnili před dlouhodobými investicemi do vybavení najímání pracovníků, které mohou později bez problémů propustit.



Pokud Británie opustí Evropskou unii podle plánu, tedy 31. ledna, nastane jedenáctiměsíční přechodné období, během nějž budou obě strany vyjednávat o podobě budoucích vztahů, mimo jiné o obchodní dohodě. Tyto rozhovory by ale mohly být podle analytiků ještě složitější než ty o podmínkách odchodu.



Britská centrální banka minulý měsíc ponechala v souladu s očekáváním svou základní úrokovou sazbu na 0,75 procenta. Dva členové měnového výboru ale překvapivě hlasovali pro snížení sazby, a to kvůli známkám prohlubujícího se útlumu ekonomiky, a tedy i pracovního trhu. Očekává se, že tento týden budou hlasovat stejně.