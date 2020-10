Důvěra v německou ekonomiku se kvůli viru a brexitu zhoršila

Důvěra investorů a analytiků v další vývoj německé ekonomiky v říjnu kvůli obavám z růstu počtu případů nákazy koronavirem, možného brexitu bez dohody a kvůli nejistotě před americkými prezidentskými volbami klesla více, než se čekalo. Ukázaly to výsledky průzkumu, které dnes zveřejnil institut ZEW. Jeho index důvěry klesl na 56,1 bodu ze zářijových 77,4 bodu.



Index naposledy klesl v červenci, v srpnu se jeho hodnota nečekaně zvýšila. Ekonomové v anketě agentury Reuters předpokládali, že za říjen index klesne na 73 bodů.



Index, který hodnotí současné podmínky, nicméně vzrostl, a to na minus 59,5 z minus 66,2 bodu v uplynulém měsíci.



"Nedávný prudký nárůst počtu případů nemoci covid-19 zvýšil nejistotu ohledně budoucího vývoje ekonomiky, stejně jako vyhlídka na odchod Spojeného království z EU bez obchodní dohody," uvedl prezident ZEW Achim Wambach. "Nejistotu dál zvyšuje současná situace před prezidentskými volbami ve Spojených státech," pokračoval a dodal, že euforie ze srpna a září se zdá být pryč.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Ve druhém čtvrtletí se německá ekonomika kvůli koronavirové krizi propadla ve srovnání s předchozími třemi měsíci o 9,7 procenta. Zaznamenala tak nejvýraznější pokles od roku 1970, kdy se začaly čtvrtletní údaje sledovat.



Institut Ifo předpokládá, že ve třetím kvartálu přidá německá ekonomika 6,6 procenta. V závěrečném čtvrtletí by pak podle něj měla zpomalit na 2,8 procenta.