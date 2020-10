Rozbřesk: Pandemie není pod kontrolou, Česko směřuje k “lockdownu”. Co to bude znamenat pro ekonomiku?

Máme za sebou další rekordní přírůstek počtu nakažených – v úterý jich přibylo skoro 12 tisíc. Navíc roste i počet hospitalizovaných, a to podle našich propočtů rychleji, než naznačují simulace na základě počtu nakažených. To může znamenat, že ve skutečnosti se pandemie šíří ještě daleko rychleji, než nastiňují oficiální čísla o testovaných a nakažených. Tomu by ostatně odpovídal i vysoký podíl nakažených a testovaných – v posledních deseti dnech vždy překonal 25 %. Sečteno, podtrženo, poslední sada opatření přijatá zhruba před týdnem zatím pravděpodobně nesnížila výrazně šíření nákazy a reprodukční číslo se i kvůli faktickému krachu systému trasování drží pravděpodobně stále viditelně nad úrovní 1 (viz například odhady na https://www.seznamzpravy.cz/sekce/koronavirus-stopcovid).



I proto dnes bude vláda jednat o dalším zpřísnění opatření. Pokud bude podobně jako na jaře uzavřena většina obchodů a služeb, česká ekonomika míří již k faktickému “lockdownu”. Ten bude podobně jako na jaře nejvíce bolet odvětví pohostinství, hoteliérství, obchod a dopravu. Delší trvání nejistoty však může mít tentokrát dopad do širší palety služeb – to znamená i tam, kde na jaře nákaza tolik cítit nebyla. Konkrétně do odvětví jako jsou real estate a částečně možná i IT a telekomunikace.



Velkou otázkou je, jak si poradí s druhou vlnou uzavírek páteř české ekonomiky – průmysl. V jeho prospěch hraje skutečnost, že značná část zahraničních trhů včetně klíčového Německa se zatím vypořádala s druhou vlnou pandemie lépe než my. To se však může v nejbližších týdnech změnit. I tak se zdá, že budou na rozdíl od jara méně narušeny subdodávky, a i spolupráce v rámci EU tentokrát nepovede k uzavírání hranic a narušování výroby. Problémem tedy může být především slabá poptávka daná například uzavíráním autosalónů a jiných prodejních míst. Na druhou stranu poptávka po řadě průmyslových produktů včetně automobilů je již v tomto roce tak nízká, že si těžko představit její další dlouhotrvající propad. Zvlášť pokud v sousedních zemích nikdo obchody a autosalóny zavírat nebude…





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy



Česká koruna v tuto chvíli ignoruje špatné zprávy o vývoji pandemie a hrozbu nových opatření. Podobně jako ostatní riziková aktiva se těší ze zisků eura a z rýsujících se obrysů nového fiskálního balíku v USA.



Zahraniční forex

Eurodolar se včera posunul viditelně vzhůru nad hranici 1,18. Posun nebyl vyvolán žádnými konkrétními opatřeními – spíše je jasné, že v americkém Kongresu se schyluje k přijetí dalšího fiskálního balíku, který bude Fed akomodovat. Po něčem takovém nyní volají unisono hlavní představitelé americké centrální banky. Včera to byl naposledy Ch. Evans.



Euru (proti dolaru) nicméně mohlo pomoci velmi úspěšné upsání eurobondů vydávaných Evropskou komisí pro tzv. Fond obnovy. Poptávka po emisi 17 miliard desetiletých a dvacetiletých bondů byla přeupsána 14x.



Evropský primární trh s dluhopisy poprvé překonal hranici 1,5 bilionu EUR. Nejnověji k tomu příspěla nabídka prvních společných dluhopisů Evropské unie. Několik milníků, několik rekordů...#dluh #EU #sociální

Včera zasedala Maďarská centrální banka, která sice v souladu s očekáváním ponechala sazby beze změny, avšak v komentáři k rozhodnutí zmínila, že při svých rozhodováních bere v úvahu proinflační dopady chování finančních trhů. To si lze vyložit tak, že MNB sleduje kurz forintu a pokud by znovu začal výrazně oslabovat, tak je možné, že se dočkáme dalšího zvýšení jednotýdenní depozitní sazby. Měnový pár EUR/HUF by však musel být výrazně nad hladinou 370, aby se MNB k něčemu takovému odvážila.