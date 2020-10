Německý internetový prodejce módy About You chystá vstup na burzu. Doufá, že oceněním akcií dosáhne tržní hodnoty nejméně tři miliardy eur (téměř 82 miliard Kč). Na svém webu o tom s odkazem na zdroje obeznámené se situací informuje časopis Manager Magazin. Firma by se tak připojila ke svému největšímu rivalovi Zalando, který stejný krok podnikl už v roce 2014.



Společnost About You vznikla teprve před šesti lety jako dceřiná firma německé zásilkové společnosti Otto. Oblečení a obuv stovek značek zasílá do mnoha evropských zemí včetně České republiky a podobně jako ostatní internetoví prodejci těží v koronavirové krizi z přesunu nakupujících z kamenných prodejen na internet.



Šéf podniku Tarek Müller vyjednává podle německého listu o uvedení na burzu s několika investičními bankami, včetně amerických a . Ve firmě se jako o realistickém datu burzovního debutu hovoří o březnu příštího roku.



About You očekává, že by letos mohla vykázat tržby nejméně 1,1 miliardy eur (30 miliard Kč). V německojazyčných zemích je firma už v zisku.



Evropský lídr na trhu internetového prodeje oblečení Zalando se při uvedení svých akcií na frankfurtskou burzu dostal u tržní kapitalizace asi na 5,5 miliardy eur (150 miliard Kč), což tehdy bylo téměř tolik jako hodnota německých aerolinek . Někteří v About You podle Manager Magazinu doufají, že pokud jejich firma poroste stejně jako dosud, je možné i dosažení pětimiliardové tržní hodnoty.



Společnost Zalando vstoupila na burzu také po šesti letech existence. Firma tehdy stanovila cenu svých akcií v primární emisi na 21,50 eura. Dnes se obchodují za zhruba 82 eur.