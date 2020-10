Rozbřesk: Nová vlna opatření dopadne na českou ekonomiku

Dostáváme se do stádia, kdy se vláda snaží krotit šíření pandemie “za každou cenu” i opatřeními, která zjevně moc nepomohou. K takovým patří i nově přijatý zákaz nočního vycházení. Podle slov ministra Havlíčka se vláda inspirovala ve Francii a ve Španělsku, kde skutečně na přelomu dubna a května mohly být noční toulky po plážích problém. V Česku na přelomu října a listopadu opravdu nic takového nehrozí. I podle jedné z největších studií zkoumajících účinnost proti-pandemických opatření na vzorku 41 zemí (https://bit.ly/31J5iqw) “zákazy vycházení z domu” v průměru zatím nepomáhají. Klíčové v boji s pandemií zůstává omezení práva shromažďovat se (v Česku aktuálně po dvojicích), uzavření škol a uzavření velké části obchodů a dalších služeb

Česko již velkou část těchto opatření zavedenou má. Problém je, že lidé část z nich nedodržují zdaleka tak úzkostlivě jako na jaře. Co tedy potom v arzenálu zbývá? Pravděpodobně plošnější omezení veškerého poskytování služeb, méně výjimek a tvrdší vymáhání. To vše nakonec ekonomiku znovu na konci roku vrátí do recese a v důsledku bude propad v tomto roce vyšší a oživení v příštím roce pomalejší.



Všechny zprávy posledních týdnů však nejsou nakonec tak pesimistické. Index německé podnikatelské nálady včera nevyslal zdaleka tak hrozivý signál, jakého se trhy bály. Po pěti měsících nárůstu sice v říjnu opět poklesl, ovšem velice kosmeticky – z 93,2 na 92,7 bodu. Navíc horší nálada je čistě důsledkem očekávání, zatímco hodnocení současné situace se v průměru dál vylepšuje. Německé podniky se tedy začínají druhé vlny bát, ale v říjnu se to zatím na jejich byznysu moc nepodepsalo. Navíc nálada v klíčovém průmyslu se dál vylepšovala a dosáhla nejvyšších úrovní od června 2019. To je překvapivě dobrá zpráva. Německý průmysl nejenže se zatím s druhou vlnou vypořádává lépe než s první (omezení subdodávek a výroby zatím neprobíhá), ale dokonce je v něm nálada lepší než před startem pandemie.

Lehkou vadou na kráse je skutečnost, že produkce v Německu stále zůstává na extrémně nízkých úrovních. Jedním z důvodů optimismu je tak prostá skutečnost, že řada odvětví včetně automobilek už vyráběla tak málo, že další propady jsou těžko představitelné. Je také otázkou, co přinese listopad? Druhá vlna se dál šíří napříč Evropou včetně Německa a může dopadnout na německý průmysl naplno se zpožděním.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy



Výprodeje na akciových trzích a tvrdší opatření v boji proti koronaviru drží českou korunu v defenzivě. Nepomohl ani vcelku příznivý výsledek německého indexu Ifo. Koruna se tak vrátila do blízkosti 27,30 EUR/CZK.



Zahraniční forex



Americký dolar se drží nehledě na akciové výprodeje v posledních seancích spíše stabilně v okolí 1,18 EUR/USD. Jako pravděpodobnější pro nejbližší týden vidíme možnost zisků dolaru. Na současných relativně slabších úrovních mu může pomoci nejistota spojená s americkými volbami a současně i strach z druhé vlny pandemie v USA i v Evropě.