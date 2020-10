Rozbřesk: Česko ve vleku Německa hlásí rychlý “letní” růst, jde však o “staré” číslo

Dnešek je dalším dnem pravdy. Dozvídáme se, jak se ekonomice dařilo ve třetím kvartále. Jak moc se dokázala po jarním propadáku nadechnout a nabrat síly před druhou vlnou pandemie. Již včerejší čísla z USA ukázala rekordní nárůst ekonomiky o více než 7 % a dnešní ranní čísla z Německa potvrdila podobný, i když o něco slabší růst i v největší evropské ekonomice – v Německu. Celá eurozóna nicméně mohla v létě přidat také okolo 7 %. Česká jsou v souladu s našimi odhady o něco slabší - mezikvartální růst 6,2 %, meziroční pokles o 5,8 %.

To i kvůli tomu, že na jaře nezaznamenalo Česko tak hluboký ekonomický propad jako jih Evropy. Optikou trhů nicméně jde o stará čísla a většina pozornosti zůstane na aktuálně se rozjíždějící druhé vlně pandemie. Ta přinese na konci roku nový propad celé evropské ekonomiky a povede nakonec pravděpodobně i ke snížení růstu v roce 2021.

I proto se již včera ECB jednomyslně rozhodla, že v prosinci připraví pro ekonomiku nový stimul. Co od něj čekat? Christine Lagardeovou a její kolegy podle včerejšího vystoupení trápí zejména klesající úvěrová aktivita. Je tedy pravděpodobné, že v prosincovém balíku nebude chybět nový atraktivnější design programu TLTRO. Současně věříme, že bude chtít zrychlit kvůli druhé vlně i mimořádné pandemické kvantitativní uvolňování (PEPP) a kvůli klesající inflační prognóze bude asi nakonec štědřejší i klasické kvantitativní uvolňování (skrze APP, do kterého se nevejde například Řecko). Jednoduše řečeno, ECB bude skupovat ještě rychleji velice široké spektrum aktiv. Na druhou stranu nepočítáme s dalším poklesem sazeb, který by na současných úrovních mohl být kontraproduktivní.



To může být jedna z mála dobrých zpráv pro euro, které jinak zůstává pod tlakem druhé vlny pandemie a globální nejistoty před americkými volbami a ani vidina dalšího uvolňování měnových kohoutů mu není po chuti.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Relativně silný “letní” výkon české ekonomiky koruně příliš nepomůže. Pozornost je jednoznačně upřena na riziko “lockdownu” a globální nejistotu, která drží pod tlakem akcie a rozvíjející se měny. Česká měna proto pravděpodobně zůstane dál pod tlakem a může se pokoušet o posun nad 27,50 EUR/CZK.



Zahraniční forex

Eurodolar se včera sesunul pod 1,17, což bylo dáno především výsledkem zasedání ECB. Centrální banka sice politiku nezměnila, ale dala najevo, že její další uvolnění se chystá na prosinec. Kromě toho na druhé straně dolaru pomohl lepší než očekávaný výsledek amerického HDP.



Dnes je na řadě další dávka velmi důležitých dat jak v eurozóně (HDP za 3Q, říjnová inflace), tak v USA (říjnové spotřební výdaje), avšak je otázkou, zdali budou někoho zajímat. Máme pět dní před americkými volbami, druhou vlnu pandemie a globální akciové trhy nemohou najít dno. Za této situace se bude dolaru dále dařit.



Pod tlakem naopak zůstanou všechny zranitelné emerging market měny, ke kterým patří vedle TRY a rublu mimo jiné i forint a zlotý. Forint navíc včera nepodpořila MNB, která ponechala jednotýdenní depo sazbu beze změny. MNB zřejmě čeká na úroveň EUR/HUF 370.



Akcie

Americké akciové trhy zakončily včerejší obchodní den v kladných hodnotách. Index S&P 500 zpevnil o 1,2 % na 3310 bodů, když motorem růstu byly před zveřejněním svých výsledků zejména technologické tituly. To se týká Twitteru, jehož akcie zakončily o 8 % výše, ale i společností jako Facebook nebo Alphabet, které zakončily obchodování o 4,9 %, resp. 3 % výše. Dařilo se rovněž Netflixu, který přidal 3,7 %. Rostly tituly napříč sektory, když mezi energetickými společnostmi zamířily nákupní pokyny na Apache nebo Marathon Oil, jejichž akcie zpevnily o 5,1 %, resp. 4,8 %. Naopak o 7,5 % propadly akcie Ebay a o 5 % Ralph Lauren. Index Dow Jones dnes posílil o 0,5 %, S&P 500 o 1,2 % a Nasdaq o 1,6 %.