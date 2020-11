Rozbřesk: Jak mohou trhy reagovat na americké volby?

Začíná americký volební týden. Hlasování by formálně mělo skončit v úterý 3. listopadu, ale sčítání hlasů se může protáhnout. Větší pozornost se tak může soustředit na výsledky senátních voleb a na to, zda se demokratům nepodaří ovládnout celý Kongres. Pokud by “zmodral” Kongres a demokratický kandidát Joe Biden vyhrál také prezidentské klání, byl by to pro trhy pravděpodobně signál, že poměrně hladce může projít mega stimulační balík v řádu několika bilionů dolarů, po kterém opakovaně volá americký Fed. To by byla dobrá zpráva pro většinu rizikových aktiv včetně středoevropských měn a koruny. V takovém případě by šly pravděpodobně také vzhůru dlouhé výnosy, a naopak pod tlak by se mohl dostat americký dolar.



Výsledek voleb však není rozhodně jistý. I přesto, že v prezidentském klání Joe Biden konzistentně vede o více než 7procentních bodů, v klíčových státech je to “pouze” o 3procentní body, což je v řádu statistické chyby. Ta navíc může být letos i kvůli pandemii podle samotných agentur zodpovědných za průzkumy preferencí daleko vyšší.



To platí dvojnásob pro odhady voleb do Senátu, kde výsledek zůstává značně nejistý. A je to pravděpodobně právě Senát, kde se může pro trhy v tomto týdnu lámat chléb. Pro investory pravděpodobně bude příznivý “jednobarevný” výsledek, kdy Kongres i prezident jednoduše potáhnou za “jeden provaz”. Jakákoliv komplikovanější kombinace nebo protahování sčítání mohou akciím a rizikovým aktivům naopak na nějakou dobu znepříjemnit život. Zvlášť ve světle druhé vlny pandemie, která naplno startuje i v USA.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se ke konci týdne lehce stabilizovala a drží se v blízkosti 27,20 EUR/CZK. Americké volby budou naplno hýbat i korunou a výsledek, stejně tak jako jeho interpretace, zůstává značně nejistý (viz úvodník). Jakékoliv komplikace s uznáním výsledků by byly pro korunu špatné, zatímco pozitivní by pravděpodobně bylo jednoznačné vítězství jedné barvy (pravděpodobně modré) napříč úřady (prezident, Senát, Sněmovna reprezentantů).



Zahraniční forex

Zítřejší americké volby jsou tím hlavním, co bude ovlivňovat eurodolar v následujících několik hodinách a dnech. Výsledek prezidentské volby se zdá být jasný, ale trh bude znervózňovat celková povolební konstelace (volí se i celá Sněmovna reprezentantů a Senát – viz úvod). Každopádně minimálně do zítřejšího večera bude zřejmě averze k riziku celkově narůstat, což by mělo pomáhat spíše dolaru, který se v tuto chvíli jeví jako méně riziko-averzní měna (než euro).



Naopak minimálně následující dva dny se nebude dařit měnám v emerging markets. V případě ruského rublu pak může být výprodej akcelerován propadem cen ropy a u polského zlotého může hrát roli, že denní přírůstky nově nakažených koronavirem překročily 20 tisíc a tento týden zcela jistě půjdou výše.