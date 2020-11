Čína jako vedoucí indikátor a technologické akcie se skvělou budoucností

Pandemie může vše otočit, ale americká ekonomika je doposud velmi silná. I díky fiskální stimulaci a probíhající monetární stimulaci by rok 2021 mohl vypadat velice dobře. V rozhovoru pro Bloomberg Finance to uvedl Ed Hyman, který stojí v čele společnosti ISI.



Evercore ISI provádí vlastní průzkum, který jde podle Hymana napříč třiceti sektory. Podle jeho slov se přitom na základě průzkumu nyní situace zlepšuje v každém z nich, ale rozdílnou měrou. Mezi nejhůře postižené sektory patří stále letecká doprava, kde je zlepšení minimální. Opakem je například nákladní silniční doprava, kde došlo k velkému zlepšení. Celkově ekonom zhodnotil situaci tak, že „ekonomika je stále v hluboké díře, ale zlepšuje se“.



Hyman připomněl, že rozvaha Fedu se letos zvýšila asi o 80 %. Monetární politika přitom podle ekonoma funguje s ročním až dvouletým zpožděním. To znamená, že nyní by se měl začít projevovat její pozitivní vliv na ekonomiku. Ještě více by to přitom mělo platit v příštím roce a v roce 2022. Velmi dobře si pak podle Hymana vede čínská ekonomika a ukazují to i průzkumy, které firma provádí mezi americkými firmami podnikajícími v Číně.



Čínské hospodářství je nyní „nejsilnější na světě“ a ekonom očekává, že příští rok poroste o více než 8 %. To bude pomáhat i světové ekonomice, ale proti tomu stojí pokračující tenze mezi Čínou a Spojenými státy. To se nemusí změnit ani v případě, že prezidentem USA bude zvolen Joe Biden. Každopádně Čína byla první zemí postiženou virem a také první zemí, která se z krize dostala a Hyman ji podle svých slov pozorně sleduje jako vedoucí indikátor toho, co by se mohlo dít v celé světové ekonomice.



Hyman se podle svých slov domnívá, že tolik nezáleží na výsledku amerických prezidentských voleb. Pokud totiž vyhraje Joe Biden, hrozí, že dojde k růstu daňové zátěže. Proti tomu by ale mohla působit větší fiskální stimulace. V podobném duchu se na CNBC vyjádřil známý investor a ekonom Ed Yardeni. Podle něj trhy začínají hodnotit situaci tak, že Biden by přinesl vyšší daně, ale také vyšší vládní výdaje. Otázkou ale podle ekonoma je, jak by Trump či Biden reagovali na problémy spojené s pandemií. Na druhou stranu ale „v čele Fedu bude stát Powell bez ohledu na vítěze voleb“. Jinak řečeno, sazby budou stále nízko a to znamená, že akcie by si měly i nadále vést dobře.



Podle Yardeniho není pokles cen akcií některých technologických firem důvodem k panice, ale spíše příležitostí k nákupu. Důvodem jsou jednak zmíněné nízké sazby, které zvyšují atraktivitu akcií, a podle ekonoma tomu tak bude ještě dlouho. A bublina na technologiích není, protože „tyto firmy před sebou mají skvělou budoucnost, která bude trvat do konce tohoto desetiletí“.



Zdroj: Bloomberg Finance, CNBC