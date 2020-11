Rozbřesk: Trump blízko “překvapivé” obhajobě, avšak klíčové státy se stále dopočítávají

Další čtyři roky s Trumpem - chtělo by se napsat. Nicméně přestože “Modří” už tuší, že prohráli, soupeřovu výhru nechtějí zatím uznat. Zbývá totiž v prezidentské volbě dopočítat výsledky v několika klíčových státech, které teprve rozhodnou o tom, kdo bude příští prezidentem. V těchto státech v dosavadním sčítání sice vede dosavadní prezident Trump, ale Demokraté na rozdíl například o sázkových kanceláří stále vidí jiskérku naděje pro Bidenovo vítězství. Do toho všeho pak přicházejí tweety prezidenta Trumpa, že Demokraté se pokoušejí “ukrást” volby.

Pro finanční trhy se tak trochu začíná rýsovat scénář, který ještě včera neplánovaly. Předně, žádná “Modrá vlna” značící plošné vítězství Demokratů se nekoná, neboť Republikáni si velmi pravděpodobně udrží většinu v horní komoře - tedy Senátu. Za druhé, rýsuje se prezidentské vítězství Donalda Trumpa, což by zejména pro akciové trhy byla skvělá zpráva (viz noční posílení skokově dočasné futures na S&P500), avšak půjde o vítězství velmi těsné a hlavně dlouho dopočítávané (v Pensylvánii či třeba Severní Karolíně). V této souvislosti pak hrozí, že ať již sčítání prezidentské volby dopadne jakkoliv, tak jej velmi pravděpodobně strana tahající za kratší konec napadne. A to samozřejmě značí nežádoucí nejistotu a hlavně odkládání důležitých rozpočtových rozhodnutí, neboť ve vyhrocené politické atmosféře nebude možné rychle přijmout další fiskální stimul, jež by ekonomika zasažená koronavirem určitě potřebovala.



Pokud navíc ani po sečtění všech hlasů Demkoraté neuznají svojí porážku, resp. vítězství D. Trumpa, a v některých státech budou vyžadovat přepočítání hlasů či jiné zásahy soudu, budou mít americké volby ten smutnější možný závěr se všemi negativními důsledky pro riziková aktiva na globálních finančních trzích.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna včera výrazně posílila a spadla pod 27,00 EUR/CZK v očekávání příznivého výsledku amerických voleb - tedy takového, který povede k rychlému přijetí velkého stimulačního balíčku. Věc se ale komplikuje. Zdá se jasné, že nepřichází žádná velká “modrá vlna” (viz úvodník) a na výsledky prezidentských voleb můžeme ještě relativně dlouho čekat. V takové situaci rozvíjející se trhy mohou alespoň načas ztratit apetit k dalším ziskům. Zvlášť ve světle pokračující druhé vlny.



Zahraniční forex

Volatilita eurodolaru se po amerických volbách markatně zvýšila, byť její úroveň je na hony daleko tomu, co se dělo před čtyřmi roky při prvním vítězství Donalda Trumpa. Každopádně fakt, že tzv. Modrá vlna značící plošné vítěztví Demokratů se vinou ztráty Senátu nekoná, je prvním (dočasným) medvědím signálem pro eurodolar, neboť cesta k tzv. Modern Monetary Theory ohrožující postavení dolaru jakožto rezervní měny nebude vůbec snadná. Druhý takový signál je pak sama předpokládaná obhajoba prezidentského úřadu ze strany Donalda Trumpa (tvrdý postoj v otázce cel vůči EU bude zachován…).

Ačkoliv dnes odpoledne jsou ve hře důležitá americká makroekonomická data jako např. ADP report z trhu práce či index podnikatelské nálady ISM ve službách, tak eurodolar (a nepřímo i emerging markets měny) budou ve vleku sčítání hlasů v Pensylvánii & spol.