Americké volby: Trump dotahuje náskok Bidena, vedou řadu těsných soubojů o hlasy

Prezident Spojených států Donald Trump a jeho vyzyvatel z řad demokratů Joe Biden vedou řadu těsných soubojů o potřebné hlasy. Projekce výsledků ukazují z potřebných 270 hlasů volitelů na zatím 238 pro Bidena a 213 pro Trumpa. V 7:00 našeho času přitom poměr byl 223:174, později čím dál těsnější. Donald Trump podle průběžných výsledků získal Floridu či Ohio a zřejmě také Texas. Joe Biden ovládl potvrzeně Arizonu či Nebrasku. Na řadě míst jsou ale výsledky těsné a promuví korespondenční hlasy, které se bujdou sčítat ještě po hodiny až dny.

Futures pro obchodování s akciemi jsme viděli se postupně zanořovat do výraznějších ztrát s tím, jak se otřásl scénář jasného vítězství Joea Bidena. Řádově 2% ztráta futures u německého DAXu, francouzského CAC či britské FTSE se přenáší do obchodování, například CAC index vidíme klesat o 1,1 procenta. Hlavní měnový pár EURUSD se posunul od časných hodnot dne nad 1,1750 pod hladinu 1,1650 EURUSD.

Trump získá podle projekcí amerických médií klíčový stát Ohio a stále jistěji také Texas. Obhájení prvenství v těchto dvou státech je stěžejní pro Trumpovy vyhlídky na znovuzvolení, republikán si díky nim připíše dalších 56 volitelů. Biden pak podle dosavadních výsledků zvítězil v Minnesotě či na Havaji.

Trumpovi se podle průběžných výsledků v řadě nerozhodných států daří lépe, než předpovídaly předvolební průzkumy. Od 7:00 našeho času viditelně dotahuje náskok Joea Bidena. Ten v krátkém projevu před svými stoupenci řekl, že je na cestě k vítězství. Podle něj je nutné spočítat všechny hlasy. Příznivce vyzval k trpělivosti, výsledky prezidentských voleb podle něj nemusí být známé dnes. Šéf Bílého domu Donald Trump na twitteru demokraty obvinil ze snahy ukrást volby. "Obrovsky se nám daří, ale oni se nám snaží ukrást volby. Nikdy jim to nedovolíme. Nelze hlasovat poté, co se uzavřou volební místnosti," napsal Trump. Sociální síť vzápětí k jeho tweetu připojila poznámku, že jeho část nebo celý příspěvek může uvádět zavádějící informace o volebním procesu. Následně se sám Trump prohlásil za vítěze a avizoval podnět k nejvyššímu soudu na průběh voleb. „Je to snaha dopředu zpochybnit, jak dlouho bude sčítání trvat,“ konstatoval amerikanista Jan Beneš pro Českou televizi.

Analytik Ján Hladký: Rýsuje se scénář povolebního chaosu

"Donald Trump se na tiskové konferenci v podstatě prohlásil za vítěze voleb a zároveň na rovinu řekl, že jakékoli další sečtené hlasy chce napadnout u Nejvyššího soudu jako neplatné. Rýsuje se nám tím scénář, kterého jsme se pro trhy nejvíc báli – povolební chaos. Viceprezident Mike Pence již tak odvážný ve svých tvrzeních nebyl, nicméně poslední slovo bude mít určitě Trump. Pro příklad z historie si můžeme sáhnout do roku 2000, kdy proti sobě stáli Al Gore a George W. Bush. Tehdy bylo rozporováno sečtení hlasů na Floridě a index S&P 500 během soudních líčení odepsal 10 % (viz obrázek níže, zdroj Bloomberg). Musíme však podtrhnout, že tehdy se jednalo jen o Floridu, zatímco současná situace, kdy kandidát napadl takto velkou část nesčítaných hlasů, je zcela bezprecedentní. Futures S&P 500 jsou zpátky v záporu, Nasdaq zůstává zelený," komentuje analytik Patria Finance Ján Hladký.

Bidenovo prvenství v Arizoně předpovídá Fox News a AP, další americká média dosud tento souboj považují za příliš těsný. Biden by získal Arizonu jako první demokrat od roku 1996 a bylo by to pro něj důležité vítězství. Předpokládané Trumpovo vítězství na Floridě, v Ohiu a v Texasu mu otevírá další část souboje o Bílý dům, podle expertů by totiž bez těchto států jeho šance na další čtyři roky v Bílém domě v podstatě pohasly. Prezidentovi je přitom podle modelu The New York Times nakloněn další klíčový stát Severní Karolína. V podobně významném státu Georgia, který je tradiční republikánskou baštou, je však situace v současné chvíli nejasná.

Vzhledem k dosavadnímu vývoji je stále pravděpodobnější, že se na jméno nového prezidenta USA bude čekat déle, než bývá obvyklé. Pozornost se totiž nyní přesouvá na další nerozhodné souboje, a to v zejména v Pensylvánii, Michiganu a Wisconsinu. Tamní projekce však zřejmě nebudou známy v příštích hodinách či dokonce dnech v důsledku neobvykle vysokého počtu poštovních hlasů, které se sčítají pomaleji a často se zpožděním. V Michiganu například podle agentury Reuters úřady předpokládají, že finální výsledky oznámí až ve středu večer místního času (ve čtvrtek nad ránem SEČ).



Americká média zatím přisuzují republikánskému prezidentovi také Jižní Karolínu, Oklahomu, Alabamu, Mississippi, Missouri, Tennessee, Západní Virginii, Kentucky, Indianu, Arkansasu, Jižní a Severní Dakotu, Louisianu, Kansas, Wyoming, část Nebrasky, Utah a Idaho. Jeho demokratický soupeř Biden pak zvítězí v Connecticutu, Delaware, Marylandu, New Jersey, Rhode Islandu, Massachusetts, Illinois, New Yorku, Novém Mexiku, Coloradu, New Hampshire, Minnesotě, Kalifornii, Oregonu a státu Washington. Podle televize Fox News také získal tři ze čtyř volitelů z Maine.

Média: Demokraté si udrží většinu ve Sněmovně reprezentantů

Demokratická strana si podle odhadu stanic Fox News a NBC udrží většinu ve Sněmovně reprezentantů. Budoucí poměr sil v Senátu zatím není jasný. Kromě prezidenta Američané volí 435 kongresmanů a 35 senátorů. Své křeslo už obhájili dosavadní vůdce republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell či spojenec prezidenta Donalda Trumpa Lindsey Graham. V Coloradu republikáni o jednoho senátora přišli, v Alabamě ale na úkor demokratů jedno křeslo získali.

Demokraté měli dosud ve Sněmovně reprezentantů 232 poslanců, republikáni 197. Podle odhadu stanice Fox News poměr sil zůstane i po těchto volbách zachován. Kdo bude mít většinu v Senátu, který nyní v poměru křesel 53 ku 47 ovládají republikáni, zatím jasné není. Podle listu The New York Times jsou známa jména 89 senátorů, zbývá jich tak ještě určit jedenáct. Ve většině případů jde o republikány, kteří obhajují své křeslo. Známé jsou nyní už výsledky některých ostře sledovaných soubojů parlamentních voleb.



Posedmé zvítězil podle odhadu AP v boji o senátorské křeslo v Kentucky 78letý Mitch McConnell, který je vůdcem republikánské většiny v Senátu. Porazil bojovou pilotku ve výslužbě Amy McGrathovou, která kandidovala za demokraty. McGrathová přitom podle agentury Reuters vybrala na kampaň o 40 milionů dolarů (téměř 920 milionů Kč) více než její republikánský soupeř.



Spojenec prezidenta Donalda Trumpa McConnell je senátorem od roku 1985. Drží rekord v počtu let strávených v čele parlamentní skupiny v Senátu. Vůdcem republikánských senátorů se stal už v roce 2007.



V Coloradu se podařilo někdejšímu demokratickému guvernérovi Johnovi Hickenlooperovi připravit o křeslo senátora republikána Coryho Gardnera. Agentura AP připomněla, že se Colorado od Gardnerova zvolení v roce 2014 posunulo výrazně doleva. Podle stanice Fox News připravili demokraté republikány o senátorské křeslo i v Arizoně, kde podle této stanice zvítězil někdejší astronaut Mark Kelly. Porazil republikánku Marthu McScallyovou, která loni obsadila senátorské křeslo uprázdněné po smrti Johna McCaina.



Naopak v Alabamě demokraté o jedno senátorské křeslo přišli. Dosavadního senátora Douga Jonese porazil bývalý hráč amerického fotbalu a trenér Tommy Tuberville.



Sledované bylo také klání o senátorské křeslo v Jižní Karolíně, které nakonec obhájil Trumpův spojenec Lindsey Graham. Nejistý je zatím výsledek souboje ve státě Maine, kde obhajuje senátorka Susan Collinsová. Té média v poslední době věnovala pozornost především v souvislosti s hlasováním o nové soudkyni nejvyššího soudu. Collinsová totiž jako jediná republikánka hlasovala proti schválení Amy Coneyové Barrettové.



Podle agentury AP přitom nemusí být konečný výsledek senátorských voleb v Maine dnes vůbec známý, pokud se žádnému z kandidátů nepodaří získat přes 50 procent hlasů. Až druhém kole se určitě rozhodne o senátorovi za Georgii. Hlasování se bude konat 5. ledna.



Do Sněmovny reprezentantů se za republikány dostala kontroverzní podnikatelka Marjorie Taylorová Greeneová, která kandidovala v konzervativním venkovském okrsku státu Georgia. Šestačtyřicetiletá Taylorová Greeneová v minulosti několikrát podpořila internetovou konspirační teorii QAnon. Podle ní stojí prezident Trump v čele tajného tažení proti spolku demokratických politiků, hollywoodských herců a podnikatelů, který uctívá Satana a zneužívá děti. Republikánská kandidátka neměla vyzyvatele, demokratický uchazeč o kongresmanské křeslo se kandidatury v průběhu boje vzdal.



Kongresmanem bude i bývalý Trumpův lékař Ronny Jackson. V roce 2018 o prezidentovi řekl, že se těší "výtečnému zdraví" a "má neuvěřitelně dobré geny". Dodal přitom, že je Trump se svou váhou na hranici obezity a trpí srdečními obtížemi.



Své křeslo ve Sněmovně reprezentantů obhájila demokratka Alexandria Ocasiová-Cortezová, která je členkou levicového křídla strany. Jednatřicetiletá Ocasiová-Cortezová nebude nejmladší kongresmankou. Do Sněmovny reprezentantů se totiž poprvé probojoval člověk narozený v 90. letech minulého století - 25letý motivační řečník Madison Cawthorn, který kandidoval za republikány.



V jedenácti státech a dvou teritoriích se dnes volí také guvernéři. Mnoho států uspořádalo u příležitosti voleb i referenda, například o rekreačním užívání marihuany či v Mississippi o nové vlajce.

Průzkum: Většina Američanů si kandidáta vybrala už před zářím



Téměř tři čtvrtiny Američanů se rozhodly pro jednoho z prezidentských kandidátů už před začátkem září. Vyplývá to z průzkumu u volebních místností, který dnes zveřejnila agentura Edison Research. Pandemii covidu-19 a boj s ní označili za prioritu při rozhodování, komu dát svůj hlas, dva z deseti dotázaných, hospodářství tři z deseti.

Už v srpnu či dříve se podle průzkumu rozhodlo hlasovat pro současného prezidenta Donalda Trumpa či jeho demokratického vyzyvatele Joea Bidena sedm z deseti Američanů. Pětina respondentů přitom od prezidenta očekává, že "dokáže sjednotit zemi", další pětina chce mít v Bílém domě někoho, komu záleží na lidech, jako jsou oni.

(Zdroj: čtk, ČT, Bloomberg, Reuters)