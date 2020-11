Evropa se rozjela opět nahoru, Ameriku tíží technologie

Na evropských trzích dnes ještě doznívá včerejší pozitivní vývoj, který spustila zpráva o vysoce účinné vakcíně. Akciové indexy po úvodním váhání vyrostly a čele se drží Londýn s +1,4 procenta. Naproti tomu v zámoří převažuje směr dolů, a to hlavně na technologiích. Sektor s vyššími valuacemi, který navíc hodně profitoval z koronakrize, nyní uvolňuje prostor cyklickým titulům, zejména pak z oblastí tvrdě zasažených pandemií. Nasdaq dnes padá o 2,1 procenta, zatímco S&P 500 je dole o procento.

Dluhopisy zůstávají pod tlakem, ovšem výnosy nerostou už tak masivně. Za dnešek jsou 10Y výnosy na státních dluhopisech USA nebo Německa asi o 3 bazické body výš. Eurodolar se v zásadě konsoliduje na nižší úrovni, kam spadl už včera. Po menších výkyvech se obchoduje na 1,1815. Zlato přidává necelé procento, ropa ještě mírně roste na předpokladu vyšší poptávky.

Komentáře z Fedu zatím investory moc nepotěšily. Bankéři stále varují před riziky, které pro ekonomiku představuje nová vlna epidemie. Nadále také vyzývají k větší fiskální podpoře. Krom toho ale Eric Rosengren varoval před riziky, která přicházejí s volnou měnovou politikou, a to přílišné podstupování rizika při honbě za výnosem a nárůst finančních nerovnováh. To můžeme brát z pohledu trhů také jako varování, že se Fed do dalšího navyšování svého stimulu nehrne. Důvodem přitom není naděje na lepší ekonomický vývoj.

Krom toho se lídr amerických republikánských senátorů dnes vyslovil pouze pro "omezený" balík fiskální pomoci před koncem letošního roku. S nadějnými zprávami o vakcíně se dalo čekat, že republikáni budou chtít ve stimulu více škrtat, navíc to nevypadalo, že by trh od současného Kongresu letos vůbec něco očekával, ani tak ale zpráva ceny příliš nepodpoří.

Pozitivní zprávy na druhou stranu přišly z Evropy, která se přiblížila záchrannému programu za 1,8 bilionu EUR. Nejde o novinku, program už byl v hrubých obrysech dohodnut v červenci. V jeho rámci má dojít k premiérovému využití společných dluhopisů vydávaných EK za 750 miliard. Tentokrát došlo k dohodě s Evropským parlamentem, čímž je faktická pomoc o něco blíž.

Pražská burza se v Evropě dnes řadí mezi ty úspěšnější, za což opět vděčí velké váze bankovního sektoru. s jsou znovu klíčovými tahouny. Koruna si na hlavních párech trochu polepšila a vůči euru se dostává na 26,46 za euro.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:09 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.4484 -0.2131 26.5410 26.3975 CZK/USD 22.3845 -0.2206 22.4870 22.3270 HUF/EUR 356.1848 -0.8400 359.4457 355.8852 PLN/EUR 4.4977 0.4082 4.5120 4.4771

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8146 -0.2286 7.8398 7.7900 JPY/EUR 124.3750 0.0338 124.5847 124.0710 JPY/USD 105.2675 0.0380 105.4860 104.8980

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8933 -0.5676 0.8983 0.8886 CHF/EUR 1.0793 0.1297 1.0824 1.0780 NOK/EUR 10.6605 -0.1299 10.6985 10.6148 SEK/EUR 10.1921 0.0484 10.2143 10.1721 USD/EUR 1.1815 0.0220 1.1843 1.1780

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3778 0.0689 1.3787 1.3708 CAD/USD 1.3008 0.4975 1.3051 1.2998