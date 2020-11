Rozbřesk: Na dnešním menu prodloužení nouzového stavu i likvidace superhrubé mzdy

S jistou mírou nadsázky se dá říct, že dnes se bude v poslanecké sněmovně rozhodovat o podobě letošních Vánoc. Na pořadu dne totiž má být prodloužení nouzového stavu, který by měl podle vládního návrhu trvat až do 20. prosince. Nouzovým stavem jsou přitom podmíněna restriktivní opatření zasahující primárně odvětví služeb zaměřených na konečného zákazníka, takže se dnes může de facto rozhodovat o tom, kdy se bude znovu volně nakupovat v „kamenných“ obchodech, chodit do restaurací, k holiči atp.

S ohledem na to, že by nouzový stav zasáhl do téměř celého předvánočního období, kdy obchodníci tradičně dosahují nejvyšších tržeb, je pravděpodobné, že rozhodování bude nejenom ostře sledované, ale ani jednoduché. Navíc nadějná čísla o vývoji pandemie v posledních dvou týdnech mohou podpořit úvahy o rychlejším opuštění restrikcí a návratu k normálu nebo licitacím o úpravě jednotlivých platných opatření v rámci systému PES, který z podstaty věci nemůže být dokonalý, či dokonce pro některé ani „nejoptimálnější“. Zda nakonec bude nouzový stav prodloužen o měsíc či třeba jen dva týdny nelze vůbec odhadnout. Jisté je jen to, že s dřívějším uvolněním nejspíše dojde ke zvýšení mobility obyvatel a opětovně se zvýší potenciál k šíření nákazy. Nakonec jednu takovou zkušenost má už ČR za sebou, ale nezbývá než vyčkat. Ať už to dopadne tak nebo tak, vítězem letošních Vánoc se stanou internetové obchody, které letos nejenom napomohly lidem lépe zvládat první a druhou vlnu pandemie, ale zajistí i podstatnou část vánočních nákupů.



Nouzový stav však není jediným velkým tématem, který přichází na pořad dne. Tím dalším – dokonce s mnohem delším přesahem – má být likvidace superhrubé mzdy. V době, kdy se rozpočet utápí v hlubokém deficitu a narůstá i jeho strukturální schodek, jde o krok, který tuto nerovnováhu ještě více vychýlí. Vzhledem k tomu, že se odhady pohybují někde okolo 70-80 mld. korun, nejde rozhodně o zanedbatelný zářez do rozpočtu. Pomůže sice zaměstnancům, kterým zvýší čistou mzdu, avšak na druhou stranu si časem s ohledem na strukturální povahu deficitu vynutí zvyšování dalších daní. A nebude to rozhodně jednoduché, když vezmeme v úvahu, že veřejné finance primárně spoléhají na zdanění práce (55 % daňových příjmů v roce 2019 tvořilo „pojistné“ a daň z příjmu fyzických osob, zatímco třeba daně ze spotřeby jen třetinu). Když vezmeme v úvahu navrhovaný schodek 320 mld. korun plus potenciální výpadek z likvidace superhrubé mzdy a přičteme k tomu ještě dluh státu splatný už v příštím roce, tak o nové emise státních dluhopisů nebude v příštím roce rozhodně nouze.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Po krátké úterní přestávce se už ve středu koruna rychle vrátila pod hranici 26,40 EUR/CZK a je tak nadále výrazně silnější, než předpokládala ČNB ve své nedávno zveřejněné prognóze. Fakticky tak zpřísňuje měnové podmínky dříve a navíc i rychleji, než centrální banka předpokládala. Je však otázkou, zda si svou aktuální sílu koruna obhájí i v dalších týdnech, a zejména pak před koncem roku, kdy bude zasedat ČNB. Optimismus trhů zatím plyne především z nadějí z nových vakcín, respektive z brzkého konce druhé vlny pandemie, která se zatím ještě nestihla „propsat“ do tvrdých dat z ekonomiky. A ty přijdou na řadu až na začátku prosince. Ještě dnes se však trh může dozvědět, jak dlouho potrvá nouzový stav v ČR, na nějž jsou navázány restrikce zasahující především odvětví služeb. Sněmovna má totiž na programu prodloužení stavu a vedle toho i návrh na likvidaci superhrubé mzdy, který zase může vytvořit solidní zářez do rozpočtu na příští rok.



Zahraniční forex

Aktivita na eurodolaru je minimální a to přesto, že o zajímavé zprávy není nouze. V USA se totiž šíří další vlna epidemie, což například New York donutilo zavřít školy a Minnesota rozhodla o uzavření restaurací na čtyři týdny.



Dnes odpoledne budou rozhodně stát za pozornost týdenní statistiky z amerického trhu práce, a především index podnikatelské nálady z východního pobřeží – Philly Fed.



Vedle toho, že forint ve střední Evropě bude forint monitorovat polední rozhodnutí MNB ohledně jednotýdenní sazby (změna se nečeká), tak společně se zlotým musí být ve střehu před probíhající debatou o rozpočtu EU. Varšava s Budapeští rozpočet zatím vetují a nechtějí zbytku EU ustoupit, což bude dále stupňovat napětí ve střední Evropě.



Ropa

Tradičně ve středu byly také ohlášeny zásoby ropy, které narostly o 0,78 milionu barelů, což bylo o 0,87 milionu méně, než se očekávalo. Pomalejší nárůst pak poslal cenu ropy o 1 % vzhůru.



Akcie

Zámořské indexy se včera držely v blízkosti úterního závěru. S&P 500 zakončil na hodnotě 3567,75 bodů. Akcie Boeingu reagovaly na zprávu, že americký regulátor FAA zrušil dosavadní zákaz Boeing 737 Max létat. Boeing otevíral obchodní den dokonce 6 % v zisku, obchodní den ale nakonec uzavřel 3,2 % v záporném teritoriu. Společnosti Pfizer a BioNTech odhalily finální čísla, která ukazují, že jejich vakcína je úspěšná v 95 % případů. Pfizer včera zhodnotil o 0,8 %. Lepší výsledky reportoval maloobchodní řetězec Target a narostl o 2,3 %. Obchod pro kutily Lowe’s se netrefil do odhadu analytiků svou ziskovostí a naopak o 8,2 % propadl. General Motors narostl o 1,8 %.