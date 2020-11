V březnu začne rychlé oživení, Fed bez jasného reakčního vzorce

Počet nakažených a počet hospitalizovaných roste a následujících pár měsíců bude výzvou, lidé i vláda se budou snažit přizpůsobit. Vakcína je ale světlo na konci tunelu, firmy mají opět vodítko pro své investice a některá odvětví zase mají naději. V tomto smyslu se pro Yahoo Finance vyjádřil prezident Richmond Fed Tom Barkin s tím, že Fed nyní „dělá docela hodně“. Včetně snížení sazeb a nákupů aktiv, které se z hlediska historie nacházejí „neuvěřitelně vysoko“. Pro ekonomiku je to „hodně podpory“. Jak Barkin vnímá novou strategii Fedu a jaký je jeho pohled na další ekonomický vývoj?



Fed dal podle ekonoma jasně najevo, že na nízké nezaměstnanosti není nic špatného v případě, že v ekonomice neexistují nějaké vážné nerovnováhy. Jinak řečeno, Fed nemusí za každou cenu jednat preventivně v případě, že se nezaměstnanost dostane na nízké hodnoty. Barkin pak podle svých slov nemá problém s tolerováním vyšší inflace v případě, že se předtím pohybovala znatelně pod cílem. Tedy s přechodným přestřelením inflačního cíle, se kterým Fed nyní počítá tak, aby jeho inflační cíl byl symetrický.



Barkin ovšem hovořil i o tom, jaký dopad může mít uvolněná politika Fedu a dlouhé období nízkých sazeb na rovnováhu finančního systému a zadlužení ekonomických subjektů. „Nebudeme mít stabilní ekonomiku bez stabilního finančního systému,“ řekl ekonom s tím, že celkově dnes míra zadlužení v americké ekonomice neleží nadměrně vysoko, i když existují oblasti, kde se nezvykle vysoko nachází.



Fed nyní podle Barkina nehodlá postupovat tak, že by měl nějaký jasný vzorec a podle něj by nastavoval svou politiku: „Nebudeme dělit a sčítat s tím, že když výsledné číslo překročí nějakou hranici, uděláme X nebo Y.“ Další postup je založen na úvaze vedení americké centrální banky. Jak daleko se nyní podle ekonoma nachází americká ekonomika od stavu plné zaměstnanosti, který by měl být významným ukazatelem pro další směr monetární politiky? Barkin uvedl, že hospodářství se rozhodně nachází daleko od toho, kde bylo v únoru letošního roku. Konkrétně odhaduje, že kdyby byla míra participace konstantní, tak namísto nyní vykazovaných 6,9 % nezaměstnanosti by tato dosáhla 9,4 %.



Ekonom dále uvedl, že v ekonomice je nyní asi o 6,6 % méně pracovních míst než před krizí, během krize roku 2008 to přitom bylo 6,3 % a v tomto ohledu je na tom americké hospodářství stále hůř než tehdy. Navíc se přidává významná strukturální nerovnováha: Pracovní místa byla ztracena zejména v sektorech služeb, kde dochází k intenzivnímu kontaktu lidí. Zároveň ale podle Barkina existují sektory, kde zaměstnavatelé nemohou najít zaměstnance. Jde zejména o průmysl, technologie či zdravotní péči. Geograficky došlo k největší ztrátě pracovních míst ve velkých městech, jejich nedostatek naopak panuje ve městech malých. Ve výsledku tak může docházet k tomu, že některé firmy a odvětví budou muset i přes vysokou celkovou nezaměstnanost zvedat mzdy, aby získaly nové zaměstnance.



Zimní útlum a pak nahoru



S novými projekcemi růstu amerického hospodářství přišla banka . Její hlavní ekonom Chetan Ahya na Bloomberg markets hovořil o tom, že podle jeho odhadů růst ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku dosáhne 4,3 % (mezičtvrtletní anualizované číslo). V prvním čtvrtletí roku příštího by mělo tempo růstu dosáhnout asi 3,5 %. tedy patří k těm, kteří se domnívají, že zima přinese útlum oživení, podle ekonoma by se ale situace měla začít obracet v březnu. Za celý rok 2021 by tak americké hospodářství mělo podle jeho projekcí růst o 5,9 %.



Dosavadní vývoj letošního roku podle ekonoma ukázal, že když dojde k uvolnění restrikcí a sociálního distancování, zvednou se výdaje domácností i firem. Proto čeká, že k něčemu podobnému dojde v březnu a dubnu příštího roku. I Chetan Ahya hovoří o významu vakcíny s tím, že na rozjetí ekonomiky nemusí být k dispozici plošně, ale jen pro ty nejzranitelnější.



Zdroj: Yahoo Finance, Bloomberg Markets