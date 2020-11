AstraZeneca uvedla, že její vakcína je účinná až z 90 procent

Ony ty vakcíny (ruská i AZ) jsou si hodně podobné. A mimochodem, taky dost spěchají. Akorát mi není jasné, zdali AZ vakcína chrání proti onemocnění (zřejmě ne) či jen proti těžkému průběhu. A taky by mne zajímalo, jak velký byl výskyt těžkých forem Covidu u kontrolní skupiny - ono to klidně nemusí být tak moc (ono statisticky významné jsou mnohdy i klinicky zcela bezvýznamné rozdíly).--- Nicméně dobře, že se chystají udělat v podstatě totéž, co Rusové- tedy zrychlenou registraci.

Hawkie