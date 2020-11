Evropská komise chce zjednodušit přístup ke generickým lékům

Evropská komise chce zajistit pacientům snadnější přístup k levnějším generickým lékům. Vyplývá to podle agentury Reuters z návrhu dokumentu komise. Takovýto postup by mohl snížit příjmy velkých farmaceutických společností. Generické léky jsou kopie originálních léčivých přípravků, které mohou přijít na trh po vypršení patentové ochrany originálu.



Návrh podle agentury Reuters nastiňuje strategii komise pro farmaceutický sektor, jejímž cílem je zvýšit dostupnost léků a zabránit opakování problémů s jejich nedostatkem, které se objevily na jaře během první etapy pandemie covidu-19.



EU by podle návrhu měla přísněji uplatňovat antimonopolní pravidla, aby zastavila farmaceutické společnosti, které potlačují konkurenci ze strany cenově dostupnějších generických přípravků. Mezi možná opatření, která se očekávají v roce 2022, patří například odstranění překážek brzdících vstup generických přípravků na trh, píše Reuters.